Россия массированно атаковала Сумы ударными БПЛА, возникли масштабные пожары
Киев • УНН
Российские войска атаковали Сумы ударными беспилотниками, есть попадания в жилой сектор. Возникли масштабные пожары, информацию о пострадавших выясняют.
Российские войска массированно атаковали Сумы ударными беспилотниками, предположительно реактивного типа, в результате чего зафиксированы попадания в жилом секторе и объектах гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
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По его словам, на местах ударов возникли масштабные пожары. Информацию о возможных пострадавших сейчас выясняют.
Григоров подчеркнул, что российская атака продолжается, а угроза для города остается высокой. Украинские защитники неба работают над уничтожением вражеских целей.
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