Россия массированно атаковала Сумы ударными БПЛА, возникли масштабные пожары

Российские войска массированно атаковали Сумы ударными беспилотниками, предположительно реактивного типа, в результате чего зафиксированы попадания в жилом секторе и объектах гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

По его словам, на местах ударов возникли масштабные пожары. Информацию о возможных пострадавших сейчас выясняют.

Григоров подчеркнул, что российская атака продолжается, а угроза для города остается высокой. Украинские защитники неба работают над уничтожением вражеских целей.

Находитесь в безопасных местах, не выходите на улицу и не оставайтесь под открытым небом. Берегите себя и своих близких