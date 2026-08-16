росія масовано атакувала Суми ударними БпЛА, виникли масштабні пожежі

російські війська масовано атакували Суми ударними безпілотниками, попередньо реактивного типу, внаслідок чого зафіксували влучання у житловому секторі та об'єктах цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.

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За його словами, на місцях ударів виникли масштабні пожежі. Інформацію про можливих постраждалих наразі з'ясовують.

Григоров наголосив, що російська атака продовжується, а загроза для міста залишається високою. Українські захисники неба працюють над знищенням ворожих цілей.

Перебувайте у безпечних місцях, не виходьте на вулицю та не залишайтеся просто неба. Бережіть себе і своїх близьких - закликав начальник Сумської ОВА.

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