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У Сумах через масовану атаку рф реактивними дронами загинули двоє людей

Київ • УНН

 • 2410 перегляди

Внаслідок нічного удару російських реактивних БпЛА по приватному сектору Сум загинули чоловік та жінка. Поранення отримала 52-річна мешканка, також пошкоджено десятки будинків.

У Сумах через масовану атаку рф реактивними дронами загинули двоє людей

У Сумах внаслідок нічного удару рф реактивними дронами загинули 2 людини, ще 1 - поранена, повідомив у понеділок голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у соцмережах, пише УНН.

Внаслідок нічного російського удару реактивними БпЛА по приватному сектору Зарічного району Сум загинули 2 людей: 75-річний чоловік та 72-річна жінка. Поранення отримала 52- річна мешканка, якій надана медична допомога

- написав Кривошеєнко.

З його слів, на 2 локаціях, по яких здійснено ворожі удари, 2 будинки зруйновано, пошкоджено 42 приватні садиби: 33 дахи, понад 100 вікон. 

У ДСНС, показавши наслідки, вказали, що під ударом ворога опинилися житловий сектор та нежитлові приміщення. Через загрозу повторних ударів роботи доводилося тимчасово призупиняти. Рятувальники ліквідували пожежі.

В.о. мера Сум Артем Кобзар додав, що "унаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА у Зарічному районі Сум пошкоджено житлові будинки приватного сектору, а також об’єкт цивільної інфраструктури".

росія масовано атакувала Суми ударними БпЛА, виникли масштабні пожежі16.08.26, 23:50 • 6424 перегляди

Юлія Шрамко

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