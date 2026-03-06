Атака БПЛА на підстанцію під краснодаром - пожежу на площі 120 м² гасили понад 8 годин

$43.810.09
50.900.07
ukenru
13:05 • 8116 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 17169 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 11315 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 15618 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 16298 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 17320 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 18162 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 15844 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 14170 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 21384 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.2м/с
64%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Єврокомісія пропонує змінити правила розширення для прискореного вступу України6 березня, 06:05 • 9240 перегляди
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52 • 13683 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 22556 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 13719 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 7488 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 1212 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 7512 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 17169 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 13731 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 22569 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Музикант
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Іран
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 23890 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 21073 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 23190 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 44384 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 50634 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Техніка
Фільм

Атака БПЛА на підстанцію під краснодаром - пожежу на площі 120 м² гасили понад 8 годин

Київ • УНН

 • 18 перегляди

На хуторі бережному абінського району краснодарського краю рф загасили пожежу на підстанції, що виникла після падіння уламків БПЛА. Займання на площі 120 кв. метрів гасили майже 8 годин.

Атака БПЛА на підстанцію під краснодаром - пожежу на площі 120 м² гасили понад 8 годин

У краснодарському краю рф через майже 8 годин загасили пожежу на підстанції, що виникла після атаки БПЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Це сталось на хуторі бережному абінського району, що розташований приблизно в 75 кілометрах від краснодару.

Займання на площі 120 кв. метрів сталося вранці 6 березня через падіння уламків БПЛА. До ліквідації пожежі російське МНС залучило 27 людей та 8 одиниць техніки.

Контекст

Вранці 6 березня 2026 року в результаті дронової атаки почалася пожежа на електропідстанції ПС 500 кВ "Кубанська" у населеному пункті бережной абінського району краснодарського краю росії. "Медіа" і Telegram-канали країни-агресора постраждали, що внаслідок атаки БПЛА постраждали дві людини - уламки впали на два багатоквартирні будинки.

Дрони СБУ уразили Євпаторійський авіаремонтний завод та два "Панциря-С2" біля аеродрому Джанкоя у Криму - джерело06.03.26, 12:41 • 2780 переглядiв

Євген Устименко

Війна в УкраїніСвіт
російська пропаганда
Техніка
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія