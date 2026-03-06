Атака БПЛА на підстанцію під краснодаром - пожежу на площі 120 м² гасили понад 8 годин
На хуторі бережному абінського району краснодарського краю рф загасили пожежу на підстанції, що виникла після падіння уламків БПЛА. Займання на площі 120 кв. метрів гасили майже 8 годин.
У краснодарському краю рф через майже 8 годин загасили пожежу на підстанції, що виникла після атаки БПЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
Це сталось на хуторі бережному абінського району, що розташований приблизно в 75 кілометрах від краснодару.
Займання на площі 120 кв. метрів сталося вранці 6 березня через падіння уламків БПЛА. До ліквідації пожежі російське МНС залучило 27 людей та 8 одиниць техніки.
Контекст
Вранці 6 березня 2026 року в результаті дронової атаки почалася пожежа на електропідстанції ПС 500 кВ "Кубанська" у населеному пункті бережной абінського району краснодарського краю росії. "Медіа" і Telegram-канали країни-агресора постраждали, що внаслідок атаки БПЛА постраждали дві людини - уламки впали на два багатоквартирні будинки.
