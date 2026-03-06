Атака БПЛА на подстанцию под краснодаром - пожар на площади 120 м² тушили более 8 часов
Киев • УНН
На хуторе бережном абинского района краснодарского края рф потушили пожар на подстанции, возникший после падения обломков БПЛА. Возгорание на площади 120 кв. метров тушили почти 8 часов.
В краснодарском крае рф спустя почти 8 часов потушили пожар на подстанции, возникший после атаки БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
Это произошло на хуторе бережном абинского района, расположенном примерно в 75 километрах от краснодара.
Возгорание на площади 120 кв. метров произошло утром 6 марта из-за падения обломков БПЛА. К ликвидации пожара российское МЧС привлекло 27 человек и 8 единиц техники.
Контекст
Утром 6 марта 2026 года в результате дроновой атаки начался пожар на электроподстанции ПС 500 кВ "Кубанская" в населенном пункте бережной абинского района краснодарского края россии. "Медиа" и Telegram-каналы страны-агрессора пострадали, что в результате атаки БПЛА пострадали два человека - обломки упали на два многоквартирных дома.
