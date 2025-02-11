Асоціація міст України: міжнародна співпраця громад - ключ до розвитку та підтримки України.

Міжнародна співпраця українських громад із муніципалітетами інших країн - це не лише матеріальна допомога, яка є критичною в умовах війни, а й обмін досвідом, залучення нових практик, реабілітація дітей військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб, а також розширення контактів для залучення інвестицій. Про це УНН розповіли в Асоціації міст України.

Співпраця з муніципалітетами інших країн дуже важлива. Це не тільки матеріальна допомога, якої потребують зараз українські громади. Це обмін досвідом, отримання нових практик, допомога в реабілітації діток військових і ВПО, додаткові звʼязки для залучення інвестицій в громади. А ще це отримання іноземними громадами, громадянами інших країн інформації про Україну, нашу роботу за горизонтальними звʼязками. Це приїзд представників інших країн в Україну й розвиток підтримки України в суспільствах інших країн, що дуже потрібно сьогодні для продовження підтримки України демократичним світом - наголосили в Асоціації.

Водночас там нагадали, що у 2024 році набули чинності нові законодавчі норми, які регулюють міжнародну співпрацю громад. Відтепер усі партнерства мають узгоджуватися з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та реєструватися відповідно до нового закону. Окрім цього, в Асоціації додали, що наразі значно ускладнений виїзд представників місцевого самоврядування за кордон, навіть якщо вони не є військовозобов’язаними.

"Штучно створені барʼєри значно ускладнюють напрацювання співпраці, яка залежить виключно від посадовців самих громад. Як вони можуть, так вони й знаходять та розвивають партнерства. Держава в цьому не допомагає. Але допомагає Асоціація міст України, яка системно займається пошуком партнерів для громад, у тому числі за підтримки проєкту U-Lead, з 2022 року забезпечила 36 міжнародних міжмуніципальних партнерств", - додали в Асоціації.

Додамо

Одним із найкращих прикладів ефективної співпраці з іноземними містами-побратимами є Бровари - найбільше місто-супутник української столиці. Броварська громада має встановлені партнерства з такими містами: Фонтене-су-Буа (Франція), Хен'ян (Китай), Чжаньцзян (Китай), Рокфорд (США), Сілламяе (Естонія), Красницький повіт (Польща), Гнєзненський повіт (Польща), Гродзіський повіт (Польща), Тонала (Мексика), Санта-Марінелла (Італія).

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, у 2022 році до переліку доєдналися німецькі міста Ерланген та Єна. Саме вони під час повномасштабної війни стали основною підтримкою для Броварської громади.

Співпраця між Броварами, Єною та Ерлангеном охопила широкий спектр напрямів: від постачання медичного обладнання до освітніх обмінів і гуманітарної допомоги.

Як розповів Броварський міський голова Ігор Сапожко, у листопаді 2022 року за підтримки Єни, Ерлангена та німецького товариства Engagement Global для Броварської лікарні було придбано обладнання на суму понад 3,9 млн грн. Взимку 2023 року громада отримала від Єни тепловентилятор та генератор для підтримки енергопостачання. У березні того ж року міста офіційно закріпили партнерство угодою про солідарність.

Червень 2023 року став знаковим завдяки візиту броварської делегації до Німеччини, де українці знайомилися з функціонуванням комунальних підприємств та освітніх закладів. Восени 2023 року партнерство продовжило розширюватися: у жовтні місто Єна передало Броварській громаді автобус для перевезення учнів княжицького ліцею, а напередодні Різдва діти громади отримали гуманітарні подарунки від жителів німецького міста.

Початок 2024 року ознаменувався офіційним візитом мера Ігоря Сапожка та броварської делегації до Єни та Ерлангена, де обговорювалися питання енергетики, житлового будівництва та економічного розвитку. У квітні в Єні створили асоціацію "JenaUA e.V." для поглиблення співпраці. Того ж місяця п’ять броварських учителів німецької мови пройшли навчальний обмін у школах Єни, ознайомившись із місцевими методиками викладання.

У жовтні 2024 року представники міста Єна, на чолі з депутатом Матіасом Мітом, відвідали Бровари, зустрівшись із місцевими жителями та внутрішньо переміщеними особами в модульному містечку. Вони також побували у Броварській лікарні, де працює обладнання, придбане за підтримки німецьких партнерів.

Ерланген з початку повномасштабного вторгнення прийняв понад 1600 біженців з України, включаючи жителів Броварів.

Окрім гуманітарної допомоги, розвивається і культурний обмін. Було організовано низку освітніх ініціатив, включаючи обмін фотографіями між школярами та спільні спортивні заходи.

Комунальна сфера також у центрі уваги. У серпні 2023 року відбулася онлайн-зустріч представників водопостачальних підприємств обох міст, що стало першим кроком до технічного співробітництва.

Таким чином, партнерство між містами продовжує розвиватися та приносити конкретні результати у різних сферах життя громади.