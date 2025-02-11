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Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины

Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины

Киев  •  УНН

 • 24962 просмотра

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Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины.

Международное сотрудничество украинских громад с муниципалитетами других стран - это не только материальная помощь, которая является критической в условиях войны, но и обмен опытом, привлечение новых практик, реабилитация детей военнослужащих и внутренне перемещенных лиц, а также расширение контактов для привлечения инвестиций. Об этом УНН рассказали в Ассоциации органов местного самоуправления.

Сотрудничество с муниципалитетами других стран очень важно. Это не только материальная помощь, в которой нуждаются сейчас украинские громады. Это обмен опытом, получение новых практик, помощь в реабилитации детей военных и ВПЛ, дополнительные связи для привлечения инвестиций в громады. А еще это получение иностранными общинами, гражданами других стран информации об Украине, нашей работе по горизонтальным связям. Это приезд представителей других стран в Украину и развитие поддержки Украины в обществах других стран, что очень нужно сегодня для продолжения поддержки Украины демократическим миром

- отметили в Ассоциации.

В то же время там напомнили, что в 2024 году вступили в силу новые законодательные нормы, регулирующие международное сотрудничество громад. Отныне все партнерства должны согласовываться с Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и регистрироваться в соответствии с новым законом. Кроме этого, в Ассоциации добавили, что сейчас значительно затруднен выезд представителей местного самоуправления за границу, даже если они не являются военнообязанными.

"Искусственно созданные барьеры значительно усложняют наработку сотрудничества, которое зависит исключительно от должностных лиц самих громад. Как они могут, так они и находят и развивают партнерства. Государство в этом не помогает. Но помогает Ассоциация городов Украины, которая системно занимается поиском партнеров для громад, в том числе при поддержке проекта U-Lead, с 2022 года обеспечила 36 международных межмуниципальных партнерств", - добавили в Ассоциации.

Добавим

Одним из лучших примеров эффективного сотрудничества с иностранными городами-побратимами являются Бровары - крупнейший город-спутник украинской столицы. Броварская громада имеет установленные партнерства с такими городами: Фонтене-су-Буа (Франция), Хэньян (Китай), Чжаньцзян (Китай), Рокфорд (США), Силламяэ (Эстония), Красницкий уезд (Польша), Гнезненский уезд (Польша), Гродзинский уезд (Польша), Тонала (Мексика), Санта-Маринелла (Италия).

После полномасштабного вторжения россии в Украину, в 2022 году к перечню присоединились немецкие города Эрланген и Йена. Именно они во время полномасштабной войны стали основной поддержкой для Броварской громады.

Сотрудничество между Броварами, Йеной и Эрлангеном охватило широкий спектр направлений: от поставок медицинского оборудования до образовательных обменов и гуманитарной помощи.

Как рассказал Броварской городской голова Игорь Сапожко, в ноябре 2022 года при поддержке Йены, Эрлангена и немецкого общества Engagement Global для Броварской больницы было приобретено оборудование на сумму более 3,9 млн грн. Зимой 2023 года громада получила от Йены тепловентилятор и генератор для поддержки энергоснабжения. В марте того же года города официально закрепили партнерство соглашением о солидарности.

Июнь 2023 года стал знаковым благодаря визиту броварской делегации в Германию, где украинцы знакомились с функционированием коммунальных предприятий и образовательных учреждений. Осенью 2023 года партнерство продолжило расширяться: в октябре город Йена передал Броварской громаде автобус для перевозки учеников княжицкого лицея, а накануне Рождества дети громады получили гуманитарные подарки от жителей немецкого города.

Начало 2024 года ознаменовалось официальным визитом мэра Игоря Сапожко и броварской делегации в Йену и Эрланген, где обсуждались вопросы энергетики, жилищного строительства и экономического развития. В апреле в Йене создали ассоциацию "JenaUA e.V." для углубления сотрудничества. В том же месяце пять броварских учителей немецкого языка прошли учебный обмен в школах Йены, ознакомившись с местными методиками преподавания.

В октябре 2024 года представители города Йена, во главе с депутатом Матиасом Митом, посетили Бровары, встретившись с местными жителями и внутренне перемещенными лицами в модульном городке. Они также побывали в Броварской больнице, где работает оборудование, приобретенное при поддержке немецких партнеров.

Эрланген с начала полномасштабного вторжения принял более 1600 беженцев из Украины, включая жителей Броваров.

Помимо гуманитарной помощи, развивается и культурный обмен. Был организован ряд образовательных инициатив, включая обмен фотографиями между школьниками и совместные спортивные мероприятия.

Коммунальная сфера также в центре внимания. В августе 2023 года состоялась онлайн-встреча представителей водоснабжающих предприятий обоих городов, что стало первым шагом к техническому сотрудничеству.

Таким образом, партнерство между городами продолжает развиваться и приносить конкретные результаты в различных сферах жизни общества.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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