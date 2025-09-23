армія рф завдала понад пів тисячі ударів по Запорізькій області - ОВА
Київ • УНН
Протягом доби 22 вересня армія рф здійснила 576 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула. Зафіксовано 203 повідомлення про пошкодження житлових будинків та інфраструктури.
Впродовж доби, 22 вересня армія рф завдала понад пів тисячі ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Деталі
За словами очільника Запорізької ОВА, загалом окупанти завдали 576 ударів по одинадцяти населених пунктах Запорізької області, зокрема:
- 20 авіаційних ударів по Запоріжжю, Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському.
- 392 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Ольгівське Чарівне, Новоандріївку.
- 7 обстрілів з РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки та Ольгівського.
- 157 артилерійських ударів нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки.
Один чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя
Також надійшло 203 повідомлення про пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо
У ніч проти 23 вересня російські війська завдали шість ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Ворог поцілив у приватні домоволодіння та об’єкти промислової інфраструктури, спричинивши руйнування будинків і пожежі.
