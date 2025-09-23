$41.250.00
22 вересня, 20:12 • 10321 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 22713 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 28413 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 32936 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 47455 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 58994 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 55982 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 28636 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 52419 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 25548 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
армія рф завдала понад пів тисячі ударів по Запорізькій області - ОВА

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Протягом доби 22 вересня армія рф здійснила 576 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула. Зафіксовано 203 повідомлення про пошкодження житлових будинків та інфраструктури.

армія рф завдала понад пів тисячі ударів по Запорізькій області - ОВА

Впродовж доби, 22 вересня армія рф завдала понад пів тисячі ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Деталі

За словами очільника Запорізької ОВА, загалом окупанти завдали 576 ударів по одинадцяти населених пунктах Запорізької області, зокрема:

  • 20 авіаційних ударів по Запоріжжю, Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському.
    • 392 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Ольгівське Чарівне, Новоандріївку.
      • 7 обстрілів з РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки та Ольгівського.
        • 157 артилерійських ударів нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки.

          Один чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 

          - йдеться у дописі чиновника.

          Також надійшло 203 повідомлення про пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

          Нагадаємо

          У ніч проти 23 вересня російські війська завдали шість ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Ворог поцілив у приватні домоволодіння та об’єкти промислової інфраструктури, спричинивши руйнування будинків і пожежі.  

          Одна людина загинула внаслідок авіаударів рф по Запоріжжю23.09.25, 05:21 • 768 переглядiв

          Віта Зеленецька

          Війна в Україні
          Запорізька область
          Гуляйполе
          Запоріжжя