05:00 • 440 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
00:52 • 1852 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 11872 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 26429 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 30923 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 35110 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 50700 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 61255 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 57924 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 28884 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
армия рф нанесла за сутки более полутысячи ударов по Запорожской области - ОВА

Киев • УНН

 • 1090 просмотра

В течение суток 22 сентября армия рф совершила 576 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего один человек погиб. Зафиксировано 203 сообщения о повреждении жилых домов и инфраструктуры.

армия рф нанесла за сутки более полутысячи ударов по Запорожской области - ОВА

В течение суток, 22 сентября, армия РФ нанесла более полутысячи ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Детали

По словам главы Запорожской ОВА, в общей сложности оккупанты нанесли 576 ударов по одиннадцати населенным пунктам Запорожской области, в частности:

  • 20 авиационных ударов по Запорожью, Гуляйполю, Зализничному, Новоданиловке, Ольговскому.
    • 392 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Ольговское Чаривное, Новоандреевку.
      • 7 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Гуляйполя, Новоданиловки и Ольговского.
        • 157 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Ольговского, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки.

          Один мужчина погиб в результате вражеской атаки на Запорожье

          - говорится в сообщении чиновника.

          Также поступило 203 сообщения о повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры.

          Напомним

          В ночь на 23 сентября российские войска нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. Враг попал в частные домовладения и объекты промышленной инфраструктуры, вызвав разрушения домов и пожары.

          Один человек погиб в результате авиаударов РФ по Запорожью23.09.25, 05:21 • 1342 просмотра

          Вита Зеленецкая

          Война в Украине
          Запорожская область
          Гуляйполе
          Запорожье