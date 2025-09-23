армия рф нанесла за сутки более полутысячи ударов по Запорожской области - ОВА
Киев • УНН
В течение суток 22 сентября армия рф совершила 576 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего один человек погиб. Зафиксировано 203 сообщения о повреждении жилых домов и инфраструктуры.
В течение суток, 22 сентября, армия РФ нанесла более полутысячи ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Детали
По словам главы Запорожской ОВА, в общей сложности оккупанты нанесли 576 ударов по одиннадцати населенным пунктам Запорожской области, в частности:
- 20 авиационных ударов по Запорожью, Гуляйполю, Зализничному, Новоданиловке, Ольговскому.
- 392 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Ольговское Чаривное, Новоандреевку.
- 7 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Гуляйполя, Новоданиловки и Ольговского.
- 157 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Ольговского, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки.
Один мужчина погиб в результате вражеской атаки на Запорожье
Также поступило 203 сообщения о повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним
В ночь на 23 сентября российские войска нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. Враг попал в частные домовладения и объекты промышленной инфраструктуры, вызвав разрушения домов и пожары.
