Армія рф завдала авіаудару по Добропіллю: під завалами п'ятиповерхівки опинився чоловік
Київ • УНН
У Добропіллі на Донеччині чоловік опинився під завалами частково зруйнованої 5-поверхівки після російського авіаудару. Рятувальники ДСНС вивільнили його з-під уламків на рівні 3 поверху, надали допомогу та передали медикам.
У Добропіллі, що на Донеччині, після чергового російського авіаудару під завалами частково зруйнованої житлової 5-поверхівки опинився чоловік, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Як повідомили у ДСНС, попри постійну загрозу повторних ворожих обстрілів, надзвичайники працювали максимально обережно. Вони знайшли травмованого серед уламків конструкцій на рівні 3 поверху, вивільнили його, надали домедичну допомогу та передали лікарям "швидкої".
