Армія рф завдала авіаудару по Добропіллю: під завалами п'ятиповерхівки опинився чоловік

У Добропіллі, що на Донеччині, після чергового російського авіаудару під завалами частково зруйнованої житлової 5-поверхівки опинився чоловік, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Як повідомили у ДСНС, попри постійну загрозу повторних ворожих обстрілів, надзвичайники працювали максимально обережно. Вони знайшли травмованого серед уламків конструкцій на рівні 3 поверху, вивільнили його, надали домедичну допомогу та передали лікарям "швидкої".

Не рухалася, лише тремтіла: з-під завалів у Добропіллі, після атаки рф, рятувальники витягли собаку