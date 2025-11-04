Армія рф завдала авіаудару по Добропіллю: під завалами п'ятиповерхівки опинився чоловік

ukenru
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)Video4 листопада, 03:27 • 22384 перегляди
Нацбанк випустив нову памʼятну монету "Рік Коня" Photo4 листопада, 03:42 • 8858 перегляди
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з росії 4 листопада, 04:42 • 15340 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 29937 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 23776 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 30170 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 48817 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 5858 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 23966 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 26379 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 30634 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 40211 перегляди
Армія рф завдала авіаудару по Добропіллю: під завалами п'ятиповерхівки опинився чоловік

У Добропіллі на Донеччині чоловік опинився під завалами частково зруйнованої 5-поверхівки після російського авіаудару. Рятувальники ДСНС вивільнили його з-під уламків на рівні 3 поверху, надали допомогу та передали медикам.

У Добропіллі, що на Донеччині, після чергового російського авіаудару під завалами частково зруйнованої житлової 5-поверхівки опинився чоловік, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Як повідомили у ДСНС, попри постійну загрозу повторних ворожих обстрілів, надзвичайники працювали максимально обережно. Вони знайшли травмованого серед уламків конструкцій на рівні 3 поверху, вивільнили його, надали домедичну допомогу та передали лікарям "швидкої".

Не рухалася, лише тремтіла: з-під завалів у Добропіллі, після атаки рф, рятувальники витягли собаку16.10.25, 19:39 • 12258 переглядiв

Антоніна Туманова

