Не рухалася, лише тремтіла: з-під завалів у Добропіллі, після атаки рф, рятувальники витягли собаку
Київ • УНН
Фахівці ДСНС Донецької області дістали собаку з-під купи цегли після авіаудару по приватному сектору Добропілля. Тварину передали власникам, які впізнали в ній свою улюбленицю.
У Донецькій області, фахівці ДСНС дістали з-під під купи цегли пса та згодом передали тварину власникам. Передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України та ДСНС Донецької області.
Деталі
Авіаудар по приватному сектору Добропілля приніс руйнування будинків та дворів. Під час огляду заподіяної загарбниками шкоди, фахівці ДСНС почули в місці зруйнованого будинку скавуління тварини. З'ясувалося, що в пастці під завалами опинився пес.
Собака перебувала під уламками цегли та руїн будинку. Надзвичайники обережно дістали тварину та передали людям, які впізнали в ній свою улюбленицю.
