Ексклюзив
15:34
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
15:13
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
12:39
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
12:39
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу мод
16 жовтня, 07:27
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування
16 жовтня, 07:09
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"
15 жовтня, 11:45
Не рухалася, лише тремтіла: з-під завалів у Добропіллі, після атаки рф, рятувальники витягли собаку

Київ

 • 1168 перегляди

Фахівці ДСНС Донецької області дістали собаку з-під купи цегли після авіаудару по приватному сектору Добропілля. Тварину передали власникам, які впізнали в ній свою улюбленицю.

Не рухалася, лише тремтіла: з-під завалів у Добропіллі, після атаки рф, рятувальники витягли собаку

У Донецькій області, фахівці ДСНС дістали з-під під купи цегли пса та згодом передали тварину власникам. Передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України та ДСНС Донецької області.

Деталі

Авіаудар по приватному сектору Добропілля приніс руйнування будинків та дворів. Під час огляду заподіяної загарбниками шкоди, фахівці ДСНС почули в місці зруйнованого будинку скавуління тварини. З'ясувалося, що в пастці під завалами опинився пес. 

Собака перебувала під уламками цегли та руїн будинку. Надзвичайники обережно дістали тварину та передали людям, які впізнали в ній свою улюбленицю.

- інформує пресслужба МВС. 

Нагадаємо

У травні у Подільському районі Києва рятувальники винесли кота та собаку з квартири, де сталася пожежа. 

У квітні померла вівчарка Багіра, яку врятували після підриву Каховської ГЕС. Вона провела добу у воді, чіпляючись за дошки, а потім перенесла тривале лікування та реабілітацію.

20-річного українця, який був дитиною під час окупації Криму, врятували з російської окупації. Він уникнув мобілізації до російської армії та повернувся на підконтрольну Україні територію.

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Війна в Україні
Донецька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Крим
Київ