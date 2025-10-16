$41.760.01
Эксклюзив
15:34 • 4856 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
15:13 • 10129 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
12:39 • 20430 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 26886 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 38207 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 61467 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 21944 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 38321 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 30102 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 25318 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Не двигалась, только дрожала: из-под завалов в Доброполье, после атаки РФ, спасатели вытащили собаку

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Специалисты ГСЧС Донецкой области достали собаку из-под груды кирпичей после авиаудара по частному сектору Доброполья. Животное передали владельцам, которые узнали в ней свою любимицу.

Не двигалась, только дрожала: из-под завалов в Доброполье, после атаки РФ, спасатели вытащили собаку

В Донецкой области специалисты ГСЧС достали из-под груды кирпичей пса и впоследствии передали животное владельцам. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины и ГСЧС Донецкой области.

Детали

Авиаудар по частному сектору Доброполья принес разрушения домов и дворов. Во время осмотра причиненного захватчиками ущерба, специалисты ГСЧС услышали в месте разрушенного дома скуление животного. Выяснилось, что в ловушке под завалами оказался пес.

Собака находилась под обломками кирпича и руин дома. Спасатели осторожно достали животное и передали людям, которые узнали в ней свою любимицу.

- информирует пресс-служба МВД.

Напомним

В мае в Подольском районе Киева спасатели вынесли кота и собаку из квартиры, где произошел пожар.

В апреле умерла овчарка Багира, которую спасли после подрыва Каховской ГЭС. Она провела сутки в воде, цепляясь за доски, а затем перенесла длительное лечение и реабилитацию.

20-летнего украинца, который был ребенком во время оккупации Крыма, спасли из российской оккупации. Он избежал мобилизации в российскую армию и вернулся на подконтрольную Украине территорию.

Игорь Тележников

ОбществоВойна в Украине
Мобилизация
Война в Украине
Донецкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
Крым
Киев