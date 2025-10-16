Не двигалась, только дрожала: из-под завалов в Доброполье, после атаки РФ, спасатели вытащили собаку
Киев • УНН
Специалисты ГСЧС Донецкой области достали собаку из-под груды кирпичей после авиаудара по частному сектору Доброполья. Животное передали владельцам, которые узнали в ней свою любимицу.
В Донецкой области специалисты ГСЧС достали из-под груды кирпичей пса и впоследствии передали животное владельцам. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины и ГСЧС Донецкой области.
Детали
Авиаудар по частному сектору Доброполья принес разрушения домов и дворов. Во время осмотра причиненного захватчиками ущерба, специалисты ГСЧС услышали в месте разрушенного дома скуление животного. Выяснилось, что в ловушке под завалами оказался пес.
Собака находилась под обломками кирпича и руин дома. Спасатели осторожно достали животное и передали людям, которые узнали в ней свою любимицу.
