20-річний українець врятований з окупації після дев'яти років життя під тиском рф - ОП

Україні вдалося врятувати з окупації 20-річного українця. Коли росія окупувала Крим, він був дитиною - лише 11. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Ще одному молодому українцю вдалося вирватися з окупації у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Йому 20. Коли росія окупувала Крим, він був дитиною - лише 11. Відтоді він жив у світі, де будь-який прояв української ідентичності карався

За словами глави ОП, минулого року окупаційна влада почала тиснути на юнака: спершу викликали на "медичну комісію", потім вручили повістку до російської армії. Додому приходили поліцейські, проводили допити, накладали штрафи й змушували підписати "підписку про невиїзд". Він змушений був працювати неофіційно, щоб підтримувати родину й водночас уникати мобілізації.

Врятуватися допомогла подруга, яка живе на підконтрольній Україні території. Вона звернулася до фахівців Української мережі за права дитини з проханням допомогти. Разом із волонтерами вдалося організувати складну, але успішну операцію з його повернення.

Сьогодні хлопець уже у безпеці. Він не приховує емоцій, коли вперше за дев’ять років бачить український прапор, чує рідну мову й може говорити нею вільно. Вдячний нашим партнерам Українській мережі за права дитини за допомогу у порятунку. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх українських дітей додому