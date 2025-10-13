$41.600.10
48.110.10
ukenru
15:26 • 2628 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
14:34 • 6874 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 8418 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 8898 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 11665 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 12623 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 17404 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11979 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13576 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 28030 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
20-річний українець врятований з окупації після дев'яти років життя під тиском рф - ОП

Київ • УНН

 • 148 перегляди

20-річного українця, який був дитиною під час окупації Криму, врятували з російської окупації. Він уникнув мобілізації до російської армії та повернувся на підконтрольну Україні територію.

20-річний українець врятований з окупації після дев'яти років життя під тиском рф - ОП

Україні вдалося врятувати з окупації 20-річного українця.  Коли росія окупувала Крим, він був дитиною - лише 11. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Ще одному молодому українцю вдалося вирватися з окупації у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Йому 20. Коли росія окупувала Крим, він був дитиною - лише 11. Відтоді він жив у світі, де будь-який прояв української ідентичності карався 

- повідомив Єрмак.

За словами глави ОП, минулого року окупаційна влада почала тиснути на юнака: спершу викликали на "медичну комісію", потім вручили повістку до російської армії. Додому приходили поліцейські, проводили допити, накладали штрафи й змушували підписати "підписку про невиїзд". Він змушений був працювати неофіційно, щоб підтримувати родину й водночас уникати мобілізації.

Врятуватися допомогла подруга, яка живе на підконтрольній Україні території. Вона звернулася до фахівців Української мережі за права дитини з проханням допомогти. Разом із волонтерами вдалося організувати складну, але успішну операцію з його повернення.

Сьогодні хлопець уже у безпеці. Він не приховує емоцій, коли вперше за дев’ять років бачить український прапор, чує рідну мову й може говорити нею вільно. Вдячний нашим партнерам Українській мережі за права дитини за допомогу у порятунку. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх українських дітей додому 

- резюмував глава ОП.

Україні вдалося врятувати ще 23 українських дітей і підлітків із окупації - ОП09.10.25, 21:36 • 3457 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Державний кордон України
благодійність
Андрій Єрмак
Крим