20-летний украинец спасен из оккупации после девяти лет жизни под давлением РФ - ОП
Киев • УНН
20-летнего украинца, который был ребенком во время оккупации Крыма, спасли из российской оккупации. Он избежал мобилизации в российскую армию и вернулся на подконтрольную Украине территорию.
Украине удалось спасти из оккупации 20-летнего украинца. Когда Россия оккупировала Крым, он был ребенком - всего 11 лет. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
Еще одному молодому украинцу удалось вырваться из оккупации в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Ему 20. Когда Россия оккупировала Крым, он был ребенком - всего 11. С тех пор он жил в мире, где любое проявление украинской идентичности наказывалось
По словам главы ОП, в прошлом году оккупационные власти начали давить на юношу: сначала вызвали на "медицинскую комиссию", затем вручили повестку в российскую армию. Домой приходили полицейские, проводили допросы, накладывали штрафы и заставляли подписать "подписку о невыезде". Он вынужден был работать неофициально, чтобы поддерживать семью и одновременно избегать мобилизации.
Спастись помогла подруга, живущая на подконтрольной Украине территории. Она обратилась к специалистам Украинской сети за права ребенка с просьбой помочь. Вместе с волонтерами удалось организовать сложную, но успешную операцию по его возвращению.
Сегодня парень уже в безопасности. Он не скрывает эмоций, когда впервые за девять лет видит украинский флаг, слышит родной язык и может говорить на нем свободно. Благодарен нашим партнерам Украинской сети за права ребенка за помощь в спасении. Выполняем задачу Президента - вернуть всех украинских детей домой
Украине удалось спасти еще 23 украинских детей и подростков из оккупации - ОП09.10.25, 21:36 • 3459 просмотров