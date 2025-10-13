20-летний украинец спасен из оккупации после девяти лет жизни под давлением РФ - ОП

Украине удалось спасти из оккупации 20-летнего украинца. Когда Россия оккупировала Крым, он был ребенком - всего 11 лет. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Еще одному молодому украинцу удалось вырваться из оккупации в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Ему 20. Когда Россия оккупировала Крым, он был ребенком - всего 11. С тех пор он жил в мире, где любое проявление украинской идентичности наказывалось

По словам главы ОП, в прошлом году оккупационные власти начали давить на юношу: сначала вызвали на "медицинскую комиссию", затем вручили повестку в российскую армию. Домой приходили полицейские, проводили допросы, накладывали штрафы и заставляли подписать "подписку о невыезде". Он вынужден был работать неофициально, чтобы поддерживать семью и одновременно избегать мобилизации.

Спастись помогла подруга, живущая на подконтрольной Украине территории. Она обратилась к специалистам Украинской сети за права ребенка с просьбой помочь. Вместе с волонтерами удалось организовать сложную, но успешную операцию по его возвращению.

Сегодня парень уже в безопасности. Он не скрывает эмоций, когда впервые за девять лет видит украинский флаг, слышит родной язык и может говорить на нем свободно. Благодарен нашим партнерам Украинской сети за права ребенка за помощь в спасении. Выполняем задачу Президента - вернуть всех украинских детей домой