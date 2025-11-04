Армия рф нанесла авиаудар по Доброполью: под завалами пятиэтажки оказался мужчина

В Доброполье Донецкой области после очередного российского авиаудара под завалами частично разрушенной жилой 5-этажки оказался мужчина, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, несмотря на постоянную угрозу повторных вражеских обстрелов, спасатели работали максимально осторожно. Они нашли травмированного среди обломков конструкций на уровне 3 этажа, освободили его, оказали домедицинскую помощь и передали врачам "скорой".

