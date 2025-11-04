ukenru
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 3044 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 6320 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
07:40 • 16338 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
07:25 • 35907 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 22837 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 78131 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 46099 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 43646 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 35182 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
07:25 • 35892 просмотра
УНН Lite
Армия рф нанесла авиаудар по Доброполью: под завалами пятиэтажки оказался мужчина

Киев • УНН

 • 200 просмотра

В Доброполье Донецкой области мужчина оказался под завалами частично разрушенной 5-этажки после российского авиаудара. Спасатели ГСЧС освободили его из-под обломков на уровне 3 этажа, оказали помощь и передали медикам.

Армия рф нанесла авиаудар по Доброполью: под завалами пятиэтажки оказался мужчина

В Доброполье Донецкой области после очередного российского авиаудара под завалами частично разрушенной жилой 5-этажки оказался мужчина, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, несмотря на постоянную угрозу повторных вражеских обстрелов, спасатели работали максимально осторожно. Они нашли травмированного среди обломков конструкций на уровне 3 этажа, освободили его, оказали домедицинскую помощь и передали врачам "скорой".

Не двигалась, только дрожала: из-под завалов в Доброполье, после атаки РФ, спасатели вытащили собаку16.10.25, 19:39 • 12254 просмотра

Антонина Туманова

