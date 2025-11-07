ukenru
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопада
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 40496 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 46349 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 31905 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 31520 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 56470 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 36491 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 38829 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 50493 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 39265 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
армія рф намагається пришвидшитися на Покровському напрямку - DeepState

Київ • УНН

 • 298 перегляди

5 листопада російська армія провела 100 штурмових дій на Покровському напрямку, що свідчить про різке зростання інтенсивності боїв. Це один з найвищих показників активності за 2025 рік, поступаючись лише двом дням у травні.

армія рф намагається пришвидшитися на Покровському напрямку - DeepState

За добу, 5 листопада російська армія здійснила 100 штурмових дій на Покровському напрямку. Це свідчить про різке зростання інтенсивності боїв та спробу ворога пришвидшити просування, попри значні втрати. Про це інформує моніторинговий проєкт DeepState, передає УНН.

За вчора ворог провів на Покровському відтинку 100 штурмових дій. Даний факт свідчить, що ворог намагається пришвидшитися та не шкодує ніякі резерви

- йдеться у дописі.

Аналітики DeepState порівняли кількість боєзіткнень з попередніми піками активності на фронті.

Вони зазначили, що за весь 2025 рік більший показник фіксувався лише двічі:

  • 3 травня — 113 штурмів,
    • 4 травня — 115 штурмів.

      Таким чином, поточний рівень активності є одним із найвищих у році. 

      Нагадаємо

      Раніше повідомлялося, що ситуація в районі Покровська залишається критичною. російські війська продовжують накопичення сил у місті, поступово встановлюючи контроль над околицями, облаштовуючи позиції та налагоджуючи логістику для подальшого просування.

      Віта Зеленецька

