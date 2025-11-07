армія рф намагається пришвидшитися на Покровському напрямку - DeepState
Київ • УНН
5 листопада російська армія провела 100 штурмових дій на Покровському напрямку, що свідчить про різке зростання інтенсивності боїв. Це один з найвищих показників активності за 2025 рік, поступаючись лише двом дням у травні.
За добу, 5 листопада російська армія здійснила 100 штурмових дій на Покровському напрямку. Це свідчить про різке зростання інтенсивності боїв та спробу ворога пришвидшити просування, попри значні втрати. Про це інформує моніторинговий проєкт DeepState, передає УНН.
За вчора ворог провів на Покровському відтинку 100 штурмових дій. Даний факт свідчить, що ворог намагається пришвидшитися та не шкодує ніякі резерви
Аналітики DeepState порівняли кількість боєзіткнень з попередніми піками активності на фронті.
Вони зазначили, що за весь 2025 рік більший показник фіксувався лише двічі:
- 3 травня — 113 штурмів,
- 4 травня — 115 штурмів.
Таким чином, поточний рівень активності є одним із найвищих у році.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що ситуація в районі Покровська залишається критичною. російські війська продовжують накопичення сил у місті, поступово встановлюючи контроль над околицями, облаштовуючи позиції та налагоджуючи логістику для подальшого просування.
