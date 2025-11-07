ukenru
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноября
6 ноября, 14:11
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
6 ноября, 08:00
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
армия рф пытается ускориться на Покровском направлении - DeepState

Киев • УНН

 • 78 просмотра

5 ноября российская армия провела 100 штурмовых действий на Покровском направлении, что свидетельствует о резком росте интенсивности боев. Это один из самых высоких показателей активности за 2025 год, уступая лишь двум дням в мае.

армия рф пытается ускориться на Покровском направлении - DeepState

За сутки, 5 ноября, российская армия совершила 100 штурмовых действий на Покровском направлении. Это свидетельствует о резком росте интенсивности боев и попытке врага ускорить продвижение, несмотря на значительные потери. Об этом информирует мониторинговый проект DeepState, передает УНН.

За вчера враг провел на Покровском участке 100 штурмовых действий. Данный факт свидетельствует, что враг пытается ускориться и не жалеет никаких резервов

- говорится в сообщении.

Аналитики DeepState сравнили количество боестолкновений с предыдущими пиками активности на фронте.

Они отметили, что за весь 2025 год больший показатель фиксировался лишь дважды:

  • 3 мая — 113 штурмов,
    • 4 мая — 115 штурмов.

      Таким образом, текущий уровень активности является одним из самых высоких в году. 

      Напомним

      Ранее сообщалось, что ситуация в районе Покровска остается критической. российские войска продолжают накопление сил в городе, постепенно устанавливая контроль над окрестностями, обустраивая позиции и налаживая логистику для дальнейшего продвижения.

      Зеленский: Покровск – продолжаем уничтожение оккупанта, есть необходимые результаты

      Вита Зеленецкая

      Покровск