армия рф пытается ускориться на Покровском направлении - DeepState

За сутки, 5 ноября, российская армия совершила 100 штурмовых действий на Покровском направлении. Это свидетельствует о резком росте интенсивности боев и попытке врага ускорить продвижение, несмотря на значительные потери. Об этом информирует мониторинговый проект DeepState, передает УНН.
За вчера враг провел на Покровском участке 100 штурмовых действий. Данный факт свидетельствует, что враг пытается ускориться и не жалеет никаких резервов
Аналитики DeepState сравнили количество боестолкновений с предыдущими пиками активности на фронте.
Они отметили, что за весь 2025 год больший показатель фиксировался лишь дважды:
- 3 мая — 113 штурмов,
- 4 мая — 115 штурмов.
Таким образом, текущий уровень активности является одним из самых высоких в году.
Ранее сообщалось, что ситуация в районе Покровска остается критической. российские войска продолжают накопление сил в городе, постепенно устанавливая контроль над окрестностями, обустраивая позиции и налаживая логистику для дальнейшего продвижения.
