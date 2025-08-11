Апное під час сну може допомогти полегшити дмухання в мушлю - дослідження

Згідно з дослідженням, дмухання у мушлю може допомогти впоратися з симптомами порушення сну, яким страждають мільйони людей, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Дмухання у мушлю, також відомий як дмухання у шанкх, - це древній ритуал, що включає глибокий вдих і видих в спіралеподібну мушлю.

Згідно з дослідженням, ця практика може покращити сон у пацієнтів з обструктивним апное сну (OSA), яке зазвичай потребує лікування за допомогою незручного обладнання.

OSA виникає, коли дихання починається та зупиняється під час сну. Симптоми включають гучне хропіння та звуки, схожі на ядуху.

У дослідженні, проведеному під керівництвом дослідників з Центру та науково-дослідного інституту Eternal Heart Care Centre and Research Institute в Джайпурі в Індії взяли участь 30 осіб із цим розладом віком від 19 до 65 років.

Приблизно половину групи навчили користуватися мушлею, тоді як інші виконували вправи на глибоке дихання. Обом групам рекомендувалося практикувати техніку щонайменше 15 хвилин п'ять днів на тиждень.

Через шість місяців дослідження показало, що ті, хто практикував дмухання в шанкх, відчували на 34% менше сонливості протягом дня. Вони також мали більш високий рівень кисню в крові вночі, і в середньому на чотири-п'ять епізодів синдрому обструктивного апное сну на годину було менше.

"Дмухання в шанкх - це проста і недорога дихальна техніка, яка може допомогти покращити сон і зменшити симптоми без необхідності використання апаратів або ліків", - сказав доктор Крішна К. Шарма, керівник дослідження.

"Спосіб дмухання в шанкх дуже своєрідний. Ця дія створює сильні вібрації та опір потоку повітря, що, імовірно, зміцнює м'язи верхніх дихальних шляхів, включаючи горло та м'яке піднебіння - області, які часто спадають під час сну у людей із синдромом обструктивного апное сну".

Найбільш поширеним методом лікування синдрому обструктивного апное сну є використання апарату СІПАП (постійного позитивного тиску в дихальних шляхах). Пацієнти надягають маску, яка подає стиснене повітря в ніс та горло під час сну. Попередні дослідження також показали, що гра на духовому інструменті може допомогти при цьому захворюванні.

Хоча апарати ефективні, вони можуть бути незручними, що дозволяє дослідникам припустити, що дмухання в мушлю може бути перспективною альтернативою.

Планується більш масштабне дослідження за участю кількох лікарень.

"Результати цього дослідження обнадіюють, але через невеликий масштаб дослідження поки рано стверджувати напевно, що дмухання у мушлю може допомогти людям впоратися з синдромом обструктивного апное сну", - заявила доктор Еріка Кеннінгтон, керівник відділу досліджень та інновацій в Asthma + Lung UK.

"З цього дослідження також не ясно, чому регулярне дмухання у мушлю може полегшити симптоми. Було б непогано побачити масштабніше тестування методу дмухання у мушлю і порівняння його з іншими перевіреними стратегіями, такими як обмеження вживання алкоголю, підтримання фізичної активності та дотримання правильних звичок перед сном, зазначає видання", - додала вона.

"СОАС - це довгострокове захворювання, але при правильному лікуванні та зміні способу життя люди можуть досягти реальних змін у симптомах", - підсумувала експерт.

