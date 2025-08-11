Апноэ во сне может помочь облегчить игру на раковине – исследование

Согласно исследованию, дутье в раковину может помочь справиться с симптомами нарушения сна, от которого страдают миллионы людей, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Дутье в раковину, также известное как дутье в шанкх, — это древний ритуал, включающий глубокий вдох и выдох в спиралевидную раковину.

Согласно исследованию, эта практика может улучшить сон у пациентов с обструктивным апноэ сна (ОАС), которое обычно требует лечения с помощью неудобного оборудования.

ОАС возникает, когда дыхание начинается и останавливается во время сна. Симптомы включают громкий храп и звуки, похожие на удушье.

В исследовании, проведенном под руководством исследователей из Центра и научно-исследовательского института Eternal Heart Care Centre and Research Institute в Джайпуре, Индия, приняли участие 30 человек с этим расстройством в возрасте от 19 до 65 лет.

Примерно половину группы научили пользоваться раковиной, тогда как остальные выполняли упражнения на глубокое дыхание. Обеим группам рекомендовалось практиковать технику не менее 15 минут пять дней в неделю.

Через шесть месяцев исследование показало, что те, кто практиковал дутье в шанкх, испытывали на 34% меньше сонливости в течение дня. Они также имели более высокий уровень кислорода в крови ночью, и в среднем на четыре-пять эпизодов синдрома обструктивного апноэ сна в час было меньше.

"Дутье в шанкх — это простая и недорогая дыхательная техника, которая может помочь улучшить сон и уменьшить симптомы без необходимости использования аппаратов или лекарств", — сказал доктор Кришна К. Шарма, руководитель исследования.

"Способ дутья в шанкх очень своеобразен. Это действие создает сильные вибрации и сопротивление потоку воздуха, что, предположительно, укрепляет мышцы верхних дыхательных путей, включая горло и мягкое нёбо — области, которые часто спадают во время сна у людей с синдромом обструктивного апноэ сна".

Наиболее распространенным методом лечения синдрома обструктивного апноэ сна является использование аппарата СИПАП (постоянного положительного давления в дыхательных путях). Пациенты надевают маску, которая подает сжатый воздух в нос и горло во время сна. Предыдущие исследования также показали, что игра на духовом инструменте может помочь при этом заболевании.

Хотя аппараты эффективны, они могут быть неудобными, что позволяет исследователям предположить, что дутье в раковину может быть перспективной альтернативой.

Планируется более масштабное исследование с участием нескольких больниц.

"Результаты этого исследования обнадеживают, но из-за небольшого масштаба исследования пока рано утверждать наверняка, что дутье в раковину может помочь людям справиться с синдромом обструктивного апноэ сна", — заявила доктор Эрика Кеннингтон, руководитель отдела исследований и инноваций в Asthma + Lung UK.

"Из этого исследования также не ясно, почему регулярное дутье в раковину может облегчить симптомы. Было бы неплохо увидеть более масштабное тестирование метода дутья в раковину и сравнение его с другими проверенными стратегиями, такими как ограничение употребления алкоголя, поддержание физической активности и соблюдение правильных привычек перед сном, отмечает издание", — добавила она.

"СОАС — это долгосрочное заболевание, но при правильном лечении и изменении образа жизни люди могут достичь реальных изменений в симптомах", — подытожила эксперт.

