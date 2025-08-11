$41.390.07
Эксклюзив
06:00 • 15511 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
05:15 • 21651 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 31246 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 86484 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 163907 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
9 августа, 06:10 • 120292 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 290454 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 162305 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 355873 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 321891 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Апноэ во сне может помочь облегчить игру на раковине – исследование

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

Исследование показало, что игра на раковине уменьшает сонливость и эпизоды апноэ во сне. Эта древняя практика может стать альтернативой аппаратам СИПАП для лечения обструктивного апноэ сна.

Апноэ во сне может помочь облегчить игру на раковине – исследование

Согласно исследованию, дутье в раковину может помочь справиться с симптомами нарушения сна, от которого страдают миллионы людей, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Дутье в раковину, также известное как дутье в шанкх, — это древний ритуал, включающий глубокий вдох и выдох в спиралевидную раковину.

Согласно исследованию, эта практика может улучшить сон у пациентов с обструктивным апноэ сна (ОАС), которое обычно требует лечения с помощью неудобного оборудования.

ОАС возникает, когда дыхание начинается и останавливается во время сна. Симптомы включают громкий храп и звуки, похожие на удушье.

В исследовании, проведенном под руководством исследователей из Центра и научно-исследовательского института Eternal Heart Care Centre and Research Institute в Джайпуре, Индия, приняли участие 30 человек с этим расстройством в возрасте от 19 до 65 лет.

Примерно половину группы научили пользоваться раковиной, тогда как остальные выполняли упражнения на глубокое дыхание. Обеим группам рекомендовалось практиковать технику не менее 15 минут пять дней в неделю.

Через шесть месяцев исследование показало, что те, кто практиковал дутье в шанкх, испытывали на 34% меньше сонливости в течение дня. Они также имели более высокий уровень кислорода в крови ночью, и в среднем на четыре-пять эпизодов синдрома обструктивного апноэ сна в час было меньше.

"Дутье в шанкх — это простая и недорогая дыхательная техника, которая может помочь улучшить сон и уменьшить симптомы без необходимости использования аппаратов или лекарств", — сказал доктор Кришна К. Шарма, руководитель исследования.

"Способ дутья в шанкх очень своеобразен. Это действие создает сильные вибрации и сопротивление потоку воздуха, что, предположительно, укрепляет мышцы верхних дыхательных путей, включая горло и мягкое нёбо — области, которые часто спадают во время сна у людей с синдромом обструктивного апноэ сна".

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ05.05.25, 09:29 • 208902 просмотра

Наиболее распространенным методом лечения синдрома обструктивного апноэ сна является использование аппарата СИПАП (постоянного положительного давления в дыхательных путях). Пациенты надевают маску, которая подает сжатый воздух в нос и горло во время сна. Предыдущие исследования также показали, что игра на духовом инструменте может помочь при этом заболевании.

Хотя аппараты эффективны, они могут быть неудобными, что позволяет исследователям предположить, что дутье в раковину может быть перспективной альтернативой.

Планируется более масштабное исследование с участием нескольких больниц.

"Результаты этого исследования обнадеживают, но из-за небольшого масштаба исследования пока рано утверждать наверняка, что дутье в раковину может помочь людям справиться с синдромом обструктивного апноэ сна", — заявила доктор Эрика Кеннингтон, руководитель отдела исследований и инноваций в Asthma + Lung UK.

"Из этого исследования также не ясно, почему регулярное дутье в раковину может облегчить симптомы. Было бы неплохо увидеть более масштабное тестирование метода дутья в раковину и сравнение его с другими проверенными стратегиями, такими как ограничение употребления алкоголя, поддержание физической активности и соблюдение правильных привычек перед сном, отмечает издание", — добавила она.

"СОАС — это долгосрочное заболевание, но при правильном лечении и изменении образа жизни люди могут достичь реальных изменений в симптомах", — подытожила эксперт.

Глобальное потепление может к концу века удвоить случаи апноэ во сне – исследование18.06.25, 12:15 • 2662 просмотра

Юлия Шрамко

