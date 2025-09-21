Антиімміграційні протести у Нідерландах: у Гаазі відбулися сутички демонстрантів з поліцією
Київ • УНН
У Гаазі вікна офісу партії D66 розбили після антиімміграційної демонстрації, яка вийшла з-під контролю. Протестувальники також блокували автомагістраль A12 та кидали каміння у поліцію.
У центрі Гааги (Нідерланди) було розбито вікна офісу партії D66. Це сталося після антиімміграційної демонстрації на Малієвелді, яка вийшла з-під контролю, повідомляє УНН із посиланням на NOS.
Деталі
Учасники заворушень розбили вікна в офісі на Ланге Хаутстраат та підпалили контейнер. Речник D66 заявив, що, найімовірніше, на той момент у будівлі нікого не було.
Група протестувальників попрямувала до Бінненхофа, де поліція не підпускала їх до парламентського комплексу.
Близько полудня натовп людей зібрався на Малієвелді, щоб висловити протест проти чинної політики надання притулку та вимагати більше житла. Протест швидко загострився. Група з приблизно 1500 осіб заблокувала автомагістраль A12. Між поліцією та демонстрантами спалахнули сутички. У поліцію кидали каміння та пляшки. Також було підпалено поліцейську машину. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону заворушень. Поліція застосувала водомети
Вказується, що протестувальники запускали феєрверки та махали голландськими прапорами, а також прапорами Принца. Цей помаранчево-біло-блакитний прапор використовувався під час Вісімдесятирічної війни прихильниками Вільгельма Оранського та був символом НСБ (Націонал-соціалістичного руху) під час Другої світової війни. Ці прапори зараз часто носять праворадикальні екстремісти.
Нагадаємо
Днями у Нідерландах закликали українських чоловіків з роботою самостійно шукати та оплачували житло. Міністерка у справах притулку та міграції країни Мона Кейзер, яка йде у відставку, заявила, що хоче, щоб українські чоловіки, які втекли від війни до Нідерландів і мають роботу, самостійно облаштували собі житло.
