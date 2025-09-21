$41.250.00
20 вересня, 15:23 • 11037 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 23142 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 27140 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 39407 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 56664 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 54236 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 51933 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 45534 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 55795 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 69703 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Антиімміграційні протести у Нідерландах: у Гаазі відбулися сутички демонстрантів з поліцією

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У Гаазі вікна офісу партії D66 розбили після антиімміграційної демонстрації, яка вийшла з-під контролю. Протестувальники також блокували автомагістраль A12 та кидали каміння у поліцію.

Антиімміграційні протести у Нідерландах: у Гаазі відбулися сутички демонстрантів з поліцією

У центрі Гааги (Нідерланди) було розбито вікна офісу партії D66. Це сталося після антиімміграційної демонстрації на Малієвелді, яка вийшла з-під контролю, повідомляє УНН із посиланням на NOS.

Деталі

Учасники заворушень розбили вікна в офісі на Ланге Хаутстраат та підпалили контейнер. Речник D66 заявив, що, найімовірніше, на той момент у будівлі нікого не було.

Група протестувальників попрямувала до Бінненхофа, де поліція не підпускала їх до парламентського комплексу.

Близько полудня натовп людей зібрався на Малієвелді, щоб висловити протест проти чинної політики надання притулку та вимагати більше житла. Протест швидко загострився. Група з приблизно 1500 осіб заблокувала автомагістраль A12. Між поліцією та демонстрантами спалахнули сутички. У поліцію кидали каміння та пляшки. Також було підпалено поліцейську машину. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону заворушень. Поліція застосувала водомети

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що протестувальники запускали феєрверки та махали голландськими прапорами, а також прапорами Принца. Цей помаранчево-біло-блакитний прапор використовувався під час Вісімдесятирічної війни прихильниками Вільгельма Оранського та був символом НСБ (Націонал-соціалістичного руху) під час Другої світової війни. Ці прапори зараз часто носять праворадикальні екстремісти.

Нагадаємо

Днями у Нідерландах закликали українських чоловіків з роботою самостійно шукати та оплачували житло. Міністерка у справах притулку та міграції країни Мона Кейзер, яка йде у відставку, заявила, що хоче, щоб українські чоловіки, які втекли від війни до Нідерландів і мають роботу, самостійно облаштували собі житло.

У Нідерландах заявили, що місця для українських біженців закінчуються 09.09.25, 17:19 • 9464 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Гаага
Нідерланди