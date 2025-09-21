Антииммиграционные протесты в Нидерландах: в Гааге произошли столкновения демонстрантов с полицией

$41.250.00
20 сентября, 15:23 • 11009 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 27088 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 39343 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 56604 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 54219 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 51922 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 45530 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 55784 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 69688 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 35319 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
В Киеве пьяный водитель Peugeot протаранил троллейбус20 сентября, 13:57 • 3614 просмотра
Надпись "Слава россии" на табло в поезде "Киев – Рахов": полицейские проводят проверку20 сентября, 14:09 • 8736 просмотра
В Кировоградской области мужчина открыл огонь по полицейским: есть раненые, введена спецоперация по поиску стрелка20 сентября, 14:42 • 5902 просмотра
История столичного пса Миши получила продолжение: почему полиция пришла с проверкой в центр для животныхPhoto20 сентября, 15:13 • 9738 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни18:15 • 10016 просмотра
публикации
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни18:15 • 10034 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 39344 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 56605 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 60906 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 69688 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Марченко
Антониу Гутерриш
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Китай
Государственная граница Украины
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 55784 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 60906 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 27984 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 29994 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 32464 просмотра
МиГ-31
Facebook
ТикТок
E-6 Mercury
Детонатор

Антииммиграционные протесты в Нидерландах: в Гааге произошли столкновения демонстрантов с полицией

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В Гааге окна офиса партии D66 разбили после антииммиграционной демонстрации, которая вышла из-под контроля. Протестующие также блокировали автомагистраль A12 и бросали камни в полицию.

Антииммиграционные протесты в Нидерландах: в Гааге произошли столкновения демонстрантов с полицией

В центре Гааги (Нидерланды) были разбиты окна офиса партии D66. Это произошло после антииммиграционной демонстрации на Маливелде, которая вышла из-под контроля, сообщает УНН со ссылкой на NOS.

Подробности

Участники беспорядков разбили окна в офисе на Ланге Хаутстраат и подожгли контейнер. Представитель D66 заявил, что, скорее всего, на тот момент в здании никого не было.

Группа протестующих направилась к Бинненхофу, где полиция не подпускала их к парламентскому комплексу.

Около полудня толпа людей собралась на Маливелде, чтобы выразить протест против действующей политики предоставления убежища и потребовать больше жилья. Протест быстро обострился. Группа из примерно 1500 человек заблокировала автомагистраль A12. Между полицией и демонстрантами вспыхнули столкновения. В полицию бросали камни и бутылки. Также была подожжена полицейская машина. Полиция применила слезоточивый газ для разгона беспорядков. Полиция применила водометы

- говорится в сообщении.

Указывается, что протестующие запускали фейерверки и махали голландскими флагами, а также флагами Принца. Этот оранжево-бело-голубой флаг использовался во время Восьмидесятилетней войны сторонниками Вильгельма Оранского и был символом НСБ (Национал-социалистического движения) во время Второй мировой войны. Эти флаги сейчас часто носят праворадикальные экстремисты.

Напомним

На днях в Нидерландах призвали украинских мужчин с работой самостоятельно искать и оплачивать жилье. Министр по делам убежища и миграции страны Мона Кейзер, которая уходит в отставку, заявила, что хочет, чтобы украинские мужчины, бежавшие от войны в Нидерланды и имеющие работу, самостоятельно обустроили себе жилье.

В Нидерландах заявили, что места для украинских беженцев заканчиваются09.09.25, 17:19 • 9464 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Гаага
Нидерланды