Антииммиграционные протесты в Нидерландах: в Гааге произошли столкновения демонстрантов с полицией

В центре Гааги (Нидерланды) были разбиты окна офиса партии D66. Это произошло после антииммиграционной демонстрации на Маливелде, которая вышла из-под контроля, сообщает УНН со ссылкой на NOS.

Подробности

Участники беспорядков разбили окна в офисе на Ланге Хаутстраат и подожгли контейнер. Представитель D66 заявил, что, скорее всего, на тот момент в здании никого не было.

Группа протестующих направилась к Бинненхофу, где полиция не подпускала их к парламентскому комплексу.

Около полудня толпа людей собралась на Маливелде, чтобы выразить протест против действующей политики предоставления убежища и потребовать больше жилья. Протест быстро обострился. Группа из примерно 1500 человек заблокировала автомагистраль A12. Между полицией и демонстрантами вспыхнули столкновения. В полицию бросали камни и бутылки. Также была подожжена полицейская машина. Полиция применила слезоточивый газ для разгона беспорядков. Полиция применила водометы - говорится в сообщении.

Указывается, что протестующие запускали фейерверки и махали голландскими флагами, а также флагами Принца. Этот оранжево-бело-голубой флаг использовался во время Восьмидесятилетней войны сторонниками Вильгельма Оранского и был символом НСБ (Национал-социалистического движения) во время Второй мировой войны. Эти флаги сейчас часто носят праворадикальные экстремисты.

Напомним

На днях в Нидерландах призвали украинских мужчин с работой самостоятельно искать и оплачивать жилье. Министр по делам убежища и миграции страны Мона Кейзер, которая уходит в отставку, заявила, что хочет, чтобы украинские мужчины, бежавшие от войны в Нидерланды и имеющие работу, самостоятельно обустроили себе жилье.

