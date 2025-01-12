Агресор тримає у Чорному та Середземному морях кораблі з крилатими ракетами
Київ • УНН
У Чорному морі перебуває один російський корабель із 4 "Калібрами". У Середземному морі - 7 кораблів, два з яких мають на борту до 22 крилатих ракет.
У Чорному морі зафіксовано один російський корабель, здатний нести до чотирьох крилатих ракет "Калібр". Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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В Азовському морі на цей момент ворожі судна відсутні. У Середземному морі перебувають сім кораблів, два з яких оснащені крилатими ракетами із загальною залпом до 22 одиниць.
Протягом останньої доби через Керченську протоку у напрямку Чорного моря пройшли вісім суден, з яких п'ять продовжили рух до Босфору. Водночас у напрямку Азовського моря прослідували шість суден, одне з яких прибуло з Босфору.
Ворожа сторона продовжує порушувати міжнародні морські норми, зокрема Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, відключаючи системи автоматичної ідентифікації своїх суден.
У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ09.01.25, 06:58 • 31264 перегляди