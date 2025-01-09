У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
У Чорному та Азовському морях не зафіксовано присутності ворожих військових кораблів. У Середземному морі перебувають 7 кораблів рф, з яких 2 несуть "Калібри" із загальним залпом 22 ракети.
У Чорному та Азовському морях - без ворожих військових кораблів. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну інформацію Військово-морських сил ЗСУ у Telegram.
Станом на 06:00 09.01.2025 в Чорному морі ворожі кораблі відсутні, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні
Також повідомляється, що в Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 12 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 2 судна, з них 0 рухались з протоки Босфор.