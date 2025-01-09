В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют - ВМС ВСУ
Киев • УНН
В Черном и Азовском морях не зафиксировано присутствия вражеских военных кораблей. В Средиземном море находятся 7 кораблей рф, из которых 2 несут "Калибры" с общим залпом 22 ракеты.
В Черном и Азовском морях - без вражеских военных кораблей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную информацию Военно-морских сил ВСУ в Telegram.
По состоянию на 06:00 09.01.2025 в Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют
Также сообщается, что в Средиземном море 7 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
в Черное море - 12 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
в Азовское море - 2 судна, из них 0 двигались из пролива Босфор.