Агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с крылатыми ракетами
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль с 4 "Калибрами". В Средиземном море - 7 кораблей, два из которых имеют на борту до 22 крылатых ракет.
В Черном море зафиксирован один российский корабль, способный нести до четырех крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В Азовском море на данный момент вражеские суда отсутствуют. В Средиземном море находятся семь кораблей, два из которых оснащены крылатыми ракетами с общим залпом до 22 единиц.
В течение последних суток через Керченский пролив в направлении Черного моря прошли восемь судов, из которых пять продолжили движение в Босфор. В то же время в направлении Азовского моря последовали шесть судов, одно из которых прибыло из Босфора.
Вражеская сторона продолжает нарушать международные морские нормы, в частности Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, отключая системы автоматической идентификации своих судов.
В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют - ВМС ВСУ09.01.25, 06:58 • 30060 просмотров