Агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с крылатыми ракетами

В Черном море зафиксирован один российский корабль, способный нести до четырех крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В Азовском море на данный момент вражеские суда отсутствуют. В Средиземном море находятся семь кораблей, два из которых оснащены крылатыми ракетами с общим залпом до 22 единиц.

В течение последних суток через Керченский пролив в направлении Черного моря прошли восемь судов, из которых пять продолжили движение в Босфор. В то же время в направлении Азовского моря последовали шесть судов, одно из которых прибыло из Босфора.

Вражеская сторона продолжает нарушать международные морские нормы, в частности Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, отключая системы автоматической идентификации своих судов.

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют - ВМС ВСУ