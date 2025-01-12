Агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с крылатыми ракетами

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 124590 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 180051 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 168261 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 199425 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 124982 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 115826 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 109016 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 92544 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 107782 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 121384 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Страна-агрессор вывезла более 3000 украинских детей с временно оккупированной Херсонщины летом 2024 года

Страна-агрессор вывезла более 3000 украинских детей с временно оккупированной Херсонщины летом 2024 года

 • 25713 просмотра
"Пусть не сердятся": Президент Словакии отказался ехать в Украину из-за остановки транзита газа

"Пусть не сердятся": Президент Словакии отказался ехать в Украину из-за остановки транзита газа

 • 38113 просмотра
Разгуливал с ножом по Киеву: патрульные задержали агрессивного нарушителя

Разгуливал с ножом по Киеву: патрульные задержали агрессивного нарушителя

 • 33904 просмотра
В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей призывают действовать немедленно

В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей призывают действовать немедленно

 • 27486 просмотра
Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: огонь продвигается на восток, 150 тысяч человек покинули дома

Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: огонь продвигается на восток, 150 тысяч человек покинули дома

 • 21772 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 124590 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 180051 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 112575 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 199425 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 126976 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 101652 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 113853 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 121541 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 128736 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 126731 просмотра
Актуальное
Агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с крылатыми ракетами

Агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с крылатыми ракетами

Киев  •  УНН

 • 2213 просмотра

Read in English

В Черном море находится один российский корабль с 4 "Калибрами". В Средиземном море - 7 кораблей, два из которых имеют на борту до 22 крылатых ракет.

В Черном море зафиксирован один российский корабль, способный нести до четырех крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В Азовском море на данный момент вражеские суда отсутствуют. В Средиземном море находятся семь кораблей, два из которых оснащены крылатыми ракетами с общим залпом до 22 единиц. 

В течение последних суток через Керченский пролив в направлении Черного моря прошли восемь судов, из которых пять продолжили движение в Босфор. В то же время в направлении Азовского моря последовали шесть судов, одно из которых прибыло из Босфора. 

Вражеская сторона продолжает нарушать международные морские нормы, в частности Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, отключая системы автоматической идентификации своих судов.

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют - ВМС ВСУ09.01.25, 06:58 • 30060 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаНовости Мира
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор

Обратиться по вопросам размещения рекламы