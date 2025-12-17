$42.180.06
Партія "Слуга Народу" обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
17 грудня, 10:56
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
16 грудня, 16:20
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
Графіки відключень електроенергії
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
17 грудня, 11:22
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
17 грудня, 07:15
Адміністрація Трампа ліквідує провідний кліматологічний центр NCAR, який попереджає про суворі погодні явища

Київ • УНН

 • 132 перегляди

У США розформовують Національний центр атмосферних досліджень (NCAR) у Боулдері. Це є частиною стратегії скорочення фінансування кліматичних досліджень, що також включає зменшення бюджету NOAA та її наукового підрозділу OAR.

Адміністрація Трампа ліквідує провідний кліматологічний центр NCAR, який попереджає про суворі погодні явища
Будівля NCAR

Білий дім оголосив про розформування Національного центру атмосферних досліджень (NCAR) у Боулдері. Це рішення стало частиною масштабної стратегії адміністрації Дональда Трампа щодо скорочення фінансування кліматичних досліджень. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Директор Адміністративно-бюджетного управління США Росс Воут назвав раніше дослідження "одним з найбільших джерел кліматичного алармізму в країні".

Комплексний огляд, і будь-які життєво важливі види діяльності, такі як дослідження погоди, будуть перенесені до іншої організації або місця 

– наголосив Воут.

Окрім ліквідації NCAR, Білий дім пропонує скоротити бюджет Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) на 1,33 мільярда доларів (28%), а фінансування його наукового підрозділу (OAR) – на 75%. Це фактично зупинить основні роботи агентства у сфері кліматології.

Загроза нацбезпеці та конкурентоспроможності

Губернатор Колорадо Джаред Поліс гостро розкритикував це рішення, наголосивши на важливості центру для прогнозування стихійних лих. 

NCAR надає дані про суворі погодні явища, такі як пожежі та повені, що допомагає нашій країні рятувати життя та майно, а також запобігати руйнуванням для сімей 

– заявив губернатор. 

Він також попередив, що "якщо ці скорочення продовжаться, ми втратимо нашу конкурентну перевагу перед іноземними державами та супротивниками у прагненні до наукових відкриттів".

Наразі інструменти NCAR, зокрема моделі прогнозування погоди та земних систем, є критично важливими для міжнародної наукової спільноти та урядових структур США.

Степан Гафтко

Новини Світу
Ураган в США
Державний бюджет
Білий дім
Reuters
Сполучені Штати Америки
Netflix