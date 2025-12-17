Адміністрація Трампа ліквідує провідний кліматологічний центр NCAR, який попереджає про суворі погодні явища
У США розформовують Національний центр атмосферних досліджень (NCAR) у Боулдері. Це є частиною стратегії скорочення фінансування кліматичних досліджень, що також включає зменшення бюджету NOAA та її наукового підрозділу OAR.
Білий дім оголосив про розформування Національного центру атмосферних досліджень (NCAR) у Боулдері. Це рішення стало частиною масштабної стратегії адміністрації Дональда Трампа щодо скорочення фінансування кліматичних досліджень. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Директор Адміністративно-бюджетного управління США Росс Воут назвав раніше дослідження "одним з найбільших джерел кліматичного алармізму в країні".
Комплексний огляд, і будь-які життєво важливі види діяльності, такі як дослідження погоди, будуть перенесені до іншої організації або місця
Окрім ліквідації NCAR, Білий дім пропонує скоротити бюджет Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) на 1,33 мільярда доларів (28%), а фінансування його наукового підрозділу (OAR) – на 75%. Це фактично зупинить основні роботи агентства у сфері кліматології.
Загроза нацбезпеці та конкурентоспроможності
Губернатор Колорадо Джаред Поліс гостро розкритикував це рішення, наголосивши на важливості центру для прогнозування стихійних лих.
NCAR надає дані про суворі погодні явища, такі як пожежі та повені, що допомагає нашій країні рятувати життя та майно, а також запобігати руйнуванням для сімей
Він також попередив, що "якщо ці скорочення продовжаться, ми втратимо нашу конкурентну перевагу перед іноземними державами та супротивниками у прагненні до наукових відкриттів".
Наразі інструменти NCAR, зокрема моделі прогнозування погоди та земних систем, є критично важливими для міжнародної наукової спільноти та урядових структур США.
