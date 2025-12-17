Администрация Трампа ликвидирует ведущий климатологический центр NCAR, который предупреждает о суровых погодных явлениях
В США расформировывают Национальный центр атмосферных исследований (NCAR) в Боулдере. Это является частью стратегии сокращения финансирования климатических исследований, что также включает уменьшение бюджета NOAA и ее научного подразделения OAR.
Белый дом объявил о расформировании Национального центра атмосферных исследований (NCAR) в Боулдере. Это решение стало частью масштабной стратегии администрации Дональда Трампа по сокращению финансирования климатических исследований. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Директор Административно-бюджетного управления США Росс Воут назвал ранее исследования "одним из крупнейших источников климатического алармизма в стране".
Комплексный обзор, и любые жизненно важные виды деятельности, такие как исследования погоды, будут перенесены в другую организацию или место
Помимо ликвидации NCAR, Белый дом предлагает сократить бюджет Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) на 1,33 миллиарда долларов (28%), а финансирование его научного подразделения (OAR) – на 75%. Это фактически остановит основные работы агентства в сфере климатологии.
Угроза нацбезопасности и конкурентоспособности
Губернатор Колорадо Джаред Полис остро раскритиковал это решение, подчеркнув важность центра для прогнозирования стихийных бедствий.
NCAR предоставляет данные о суровых погодных явлениях, таких как пожары и наводнения, что помогает нашей стране спасать жизни и имущество, а также предотвращать разрушения для семей
Он также предупредил, что "если эти сокращения продолжатся, мы потеряем наше конкурентное преимущество перед иностранными государствами и противниками в стремлении к научным открытиям".
Сейчас инструменты NCAR, в частности модели прогнозирования погоды и земных систем, являются критически важными для международного научного сообщества и правительственных структур США.
