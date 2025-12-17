Администрация Трампа ликвидирует ведущий климатологический центр NCAR, который предупреждает о суровых погодных явлениях

$42.180.06
49.670.01
ukenru
15:43 • 7610 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 16200 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 31754 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 22894 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 21466 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 20589 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21269 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18496 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27980 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 47256 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
92%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА17 декабря, 10:06 • 15032 просмотра
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"17 декабря, 11:01 • 13253 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 12230 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 11121 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 12538 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 12585 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 11164 просмотра
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается14:39 • 10503 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 31754 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 35723 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo19:12 • 20 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo16:22 • 2660 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 12270 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 21605 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 56427 просмотра
Актуальное
Техника
Дія (сервис)
Фильм
ЧатГПТ
Социальная сеть

Администрация Трампа ликвидирует ведущий климатологический центр NCAR, который предупреждает о суровых погодных явлениях

Киев • УНН

 • 506 просмотра

В США расформировывают Национальный центр атмосферных исследований (NCAR) в Боулдере. Это является частью стратегии сокращения финансирования климатических исследований, что также включает уменьшение бюджета NOAA и ее научного подразделения OAR.

Администрация Трампа ликвидирует ведущий климатологический центр NCAR, который предупреждает о суровых погодных явлениях
Здание NCAR

Белый дом объявил о расформировании Национального центра атмосферных исследований (NCAR) в Боулдере. Это решение стало частью масштабной стратегии администрации Дональда Трампа по сокращению финансирования климатических исследований. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Директор Административно-бюджетного управления США Росс Воут назвал ранее исследования "одним из крупнейших источников климатического алармизма в стране".

Комплексный обзор, и любые жизненно важные виды деятельности, такие как исследования погоды, будут перенесены в другую организацию или место 

– подчеркнул Воут.

Помимо ликвидации NCAR, Белый дом предлагает сократить бюджет Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) на 1,33 миллиарда долларов (28%), а финансирование его научного подразделения (OAR) – на 75%. Это фактически остановит основные работы агентства в сфере климатологии.

Трамп предупредил, что сделка Netflix может создать антимонопольную «проблему»08.12.25, 09:26 • 3811 просмотров

Угроза нацбезопасности и конкурентоспособности

Губернатор Колорадо Джаред Полис остро раскритиковал это решение, подчеркнув важность центра для прогнозирования стихийных бедствий. 

NCAR предоставляет данные о суровых погодных явлениях, таких как пожары и наводнения, что помогает нашей стране спасать жизни и имущество, а также предотвращать разрушения для семей 

– заявил губернатор. 

Он также предупредил, что "если эти сокращения продолжатся, мы потеряем наше конкурентное преимущество перед иностранными государствами и противниками в стремлении к научным открытиям".

Сейчас инструменты NCAR, в частности модели прогнозирования погоды и земных систем, являются критически важными для международного научного сообщества и правительственных структур США.

Трамп требует запретить расширение телевизионных сетей в США24.11.25, 04:21 • 5815 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Ураган в США
Государственный бюджет
Белый дом
Reuters
Соединённые Штаты
Netflix