Ексклюзив
08:38 • 6474 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 8848 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 11847 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 11337 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 24464 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 42882 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 34896 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 32553 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 66101 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 29459 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
Адміністратора закладу на Київщині притягнули до відповідальності за російську музику

Київ • УНН

 • 80 перегляди

На Київщині правоохоронці притягнули до відповідальності 23-річного адміністратора закладу в Ірпені, де лунала пісня російського виконавця. Інцидент виявили під час моніторингу соцмереж, складено адмінматеріали за дрібне хуліганство.

Адміністратора закладу на Київщині притягнули до відповідальності за російську музику

На Київщині правоохоронці притягнули до відповідальності адміністратора закладу, у якому лунала музика російського виконавця, повідомляють у поліції Київщини. Про це пише УНН.

Деталі

Правоохоронці виявили інцидент під час моніторингу соціальних мереж. У телеграм-каналах з’явилося відео, на якому в одному з закладів міста Ірпінь грає пісня російського виконавця.

Правоохоронці оперативно встановили, що музичний супровід увімкнув 23-річний адміністратор закладу

– йдеться в повідомленні поліції Київщини.

Інспектори провели з чоловіком профілактичну бесіду та склали на нього адміністративні матеріали за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Поліція Київщини наголосила на важливості дотримання норм поведінки у публічних місцях та закликала керівників закладів відповідально ставитися до репертуару музичного супроводу.

Напис “Слава росії” на табло у поїзді “Київ – Рахів”: поліцейські проводять перевірку20.09.25, 17:09 • 13190 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКиївська область
Національна поліція України
Київська область
Україна
Київ