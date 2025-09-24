Адміністратора закладу на Київщині притягнули до відповідальності за російську музику
Київ • УНН
На Київщині правоохоронці притягнули до відповідальності 23-річного адміністратора закладу в Ірпені, де лунала пісня російського виконавця. Інцидент виявили під час моніторингу соцмереж, складено адмінматеріали за дрібне хуліганство.
На Київщині правоохоронці притягнули до відповідальності адміністратора закладу, у якому лунала музика російського виконавця, повідомляють у поліції Київщини. Про це пише УНН.
Деталі
Правоохоронці виявили інцидент під час моніторингу соціальних мереж. У телеграм-каналах з’явилося відео, на якому в одному з закладів міста Ірпінь грає пісня російського виконавця.
Правоохоронці оперативно встановили, що музичний супровід увімкнув 23-річний адміністратор закладу
Інспектори провели з чоловіком профілактичну бесіду та склали на нього адміністративні матеріали за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Поліція Київщини наголосила на важливості дотримання норм поведінки у публічних місцях та закликала керівників закладів відповідально ставитися до репертуару музичного супроводу.
