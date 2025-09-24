$41.380.00
Эксклюзив
10:07 • 1002 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 10832 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 10933 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 13314 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 12591 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 25312 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 43540 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 35230 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 32689 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 67762 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Теги
Авторы
Администратора заведения в Киевской области привлекли к ответственности за русскую музыку

Киев • УНН

 • 854 просмотра

В Киевской области правоохранители привлекли к ответственности 23-летнего администратора заведения в Ирпене, где звучала песня российского исполнителя. Инцидент выявили во время мониторинга соцсетей, составлены админматериалы за мелкое хулиганство.

Администратора заведения в Киевской области привлекли к ответственности за русскую музыку

В Киевской области правоохранители привлекли к ответственности администратора заведения, в котором звучала музыка российского исполнителя, сообщают в полиции Киевщины. Об этом пишет УНН.

Детали

Правоохранители выявили инцидент во время мониторинга социальных сетей. В телеграм-каналах появилось видео, на котором в одном из заведений города Ирпень играет песня российского исполнителя.

Правоохранители оперативно установили, что музыкальное сопровождение включил 23-летний администратор заведения

– говорится в сообщении полиции Киевщины.

Инспекторы провели с мужчиной профилактическую беседу и составили на него административные материалы за мелкое хулиганство (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Полиция Киевщины подчеркнула важность соблюдения норм поведения в публичных местах и призвала руководителей заведений ответственно относиться к репертуару музыкального сопровождения.

Надпись "Слава россии" на табло в поезде "Киев – Рахов": полицейские проводят проверку20.09.25, 17:09 • 13202 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКиевская область
Национальная полиция Украины
Киевская область
Украина
Киев