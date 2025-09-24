Администратора заведения в Киевской области привлекли к ответственности за русскую музыку
Киев • УНН
В Киевской области правоохранители привлекли к ответственности 23-летнего администратора заведения в Ирпене, где звучала песня российского исполнителя. Инцидент выявили во время мониторинга соцсетей, составлены админматериалы за мелкое хулиганство.
В Киевской области правоохранители привлекли к ответственности администратора заведения, в котором звучала музыка российского исполнителя, сообщают в полиции Киевщины. Об этом пишет УНН.
Детали
Правоохранители выявили инцидент во время мониторинга социальных сетей. В телеграм-каналах появилось видео, на котором в одном из заведений города Ирпень играет песня российского исполнителя.
Правоохранители оперативно установили, что музыкальное сопровождение включил 23-летний администратор заведения
Инспекторы провели с мужчиной профилактическую беседу и составили на него административные материалы за мелкое хулиганство (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
Полиция Киевщины подчеркнула важность соблюдения норм поведения в публичных местах и призвала руководителей заведений ответственно относиться к репертуару музыкального сопровождения.
