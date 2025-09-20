Надпись "Слава россии" на табло в поезде "Киев – Рахов": полицейские проводят проверку
Киев • УНН
20 сентября в окне поезда "Киев – Рахов" заметили электронное табло с надписью "слава россии". Полиция изъяла планшетное устройство и проводит проверку.
Сегодня, 20 сентября, в правоохранительные органы Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что в Яремче в окне поезда сообщением "Киев – Рахов" находится электронная таблица с надписью "слава россии". Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области, передает УНН.
Полицейские Ивано-Франковской области проводят проверку по факту инцидента в поезде. 20 сентября около 7:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в городе Яремче в окне поезда сообщением "Киев – Рахов" находится электронная таблица с надписью "слава россии". Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы
В настоящее время сотрудники полиции внесли сведения в Единый учет и начали проверку, устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть причастны к правонарушению.
Местные Telegram-каналы показали фото.
Напомним
В Чернигове полиция завершила проверку по скандальному видео, на котором девушки танцевали под русскую песню на Аллее Героев. Участницами оказались 14-летние ученицы местной гимназии, а их родителей теперь ждет суд.