13:11 • 6340 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
10:19 • 10626 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41 • 17377 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 38238 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 46416 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 48027 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 40760 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 49376 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 62484 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 33895 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Напис “Слава росії” на табло у поїзді “Київ – Рахів”: поліцейські проводять перевірку

Київ • УНН

 • 24 перегляди

20 вересня у вікні поїзда "Київ – Рахів" помітили електронну таблицю з написом "слава росії". Поліція вилучила планшетний пристрій та проводить перевірку.

Напис “Слава росії” на табло у поїзді “Київ – Рахів”: поліцейські проводять перевірку

Сьогодні, 20 вересня, до правоохоронців Івано-Франківщини надійшло повідомлення про те, що в Яремче у вікні поїзду зі сполученням "Київ – Рахів" знаходиться електронна таблиця із написом "слава росії". Слідчі провели огляд місця події, вилучили планшетний пристрій. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Івано-Франківської області, передає УНН.

Поліцейські Івано-Франківщини проводять перевірку за фактом інциденту у потязі. 20 вересня близько 7:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче у вікні поїзду зі сполученням "Київ – Рахів" знаходиться електронна таблиця із написом "слава росії". Слідчі провели огляд місця події, вилучили планшетний пристрій, з якого здійснюється програмування даної електронної таблиці 

- йдеться в повідомленні.

На даний час працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку та розпочали перевірку, встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути причетні до правопорушення.

Місцеві Telegram-канали показали фото.

Нагадаємо

У Чернігові поліція завершила перевірку щодо скандального відео, на якому дівчата танцювали під російську пісню на Алеї Героїв. Учасницями виявилися 14-річні учениці місцевої гімназії, а їхніх батьків тепер чекає суд.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Яремче
Чернігів
Київ