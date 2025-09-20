Напис “Слава росії” на табло у поїзді “Київ – Рахів”: поліцейські проводять перевірку
Київ • УНН
20 вересня у вікні поїзда "Київ – Рахів" помітили електронну таблицю з написом "слава росії". Поліція вилучила планшетний пристрій та проводить перевірку.
Сьогодні, 20 вересня, до правоохоронців Івано-Франківщини надійшло повідомлення про те, що в Яремче у вікні поїзду зі сполученням "Київ – Рахів" знаходиться електронна таблиця із написом "слава росії". Слідчі провели огляд місця події, вилучили планшетний пристрій. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Івано-Франківської області, передає УНН.
Поліцейські Івано-Франківщини проводять перевірку за фактом інциденту у потязі. 20 вересня близько 7:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче у вікні поїзду зі сполученням "Київ – Рахів" знаходиться електронна таблиця із написом "слава росії". Слідчі провели огляд місця події, вилучили планшетний пристрій, з якого здійснюється програмування даної електронної таблиці
На даний час працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку та розпочали перевірку, встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути причетні до правопорушення.
Місцеві Telegram-канали показали фото.
