93% жителів Японії негативно ставляться до росії - посол України

Нещодавні опитування в Японії показують, що 93% населення країни негативно ставляться до росії, розуміючи, що вона робить в Україні. Про це під час брифінгу заявив Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський, передає УНН.

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"Протягом двох років рівень підтримку України в Японії ніколи не знижувався нижче 75%. Зазвичай опитування показують 80-82%. Нещодавно уряд провів спеціальне опитування в Японії стосовно ставлення до росії. Я можу сказати, що 93% японців негативно ставляться до росії, розуміючи, що вона робить в Україні", - сказав Корсунський.

Він наголосив, що за останні два роки ця цифра зросла.

"Треба розуміти, що багато років відносити з росією були досить щільними. росія витрачала неймовірні кошти на просування своїх продуктів: культурних, кіно, театр, балет. Сьогодні все це практично не існує. Навпаки, українці зайняли цю нішу. В японському суспільстві дуже чітко розуміють хто є хто. Просто є поклоніння перед мужністю ЗСУ. Вони дуже вражені нашою стійкістю і саме тому ця підтримка існує", - додав посол.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну близько 2,5 тис. українців виїхали до Японії. Наразі в країні перебуває близько 2 тис. українських біженців.