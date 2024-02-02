В Японії перебуває близько 2 тис. українських біженців - посол
Київ • УНН
Близько 2 000 українських біженців наразі перебувають в Японії, рятуючись від російського вторгнення в Україну.
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну близько 2,5 тис. українців виїхали до Японії. Наразі в країні перебуває близько 2 тис. українських біженців.
Про це під час брифінгу заявив Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський, передає УНН.
Деталі
Цифра тих, хто в’їхав вона приблизно 2508. Але частина українців повернулася і сьогодні важко сказати точну цифру, яка сьогодні знаходить в Японії. Ми оперуємо цифрою приблизно 2011 осіб тих, хто перебуває і, як ми розуміємо, буде продовжувати на третій рік своє перебування у зв’язку з тим, що їм просто немає куди повертатися
Він наголосив, що в Японії перебуває дуже багато біженців зі східної України.
Ці люди, найімовірніше, будуть вимушені тут ще знаходиться рік, а, можливо, і довше
Нагадаємо
В грудні Японія розпочала нову програму, яка визнає деяких евакуйованих, у тому числі українців, біженцями, пропонуючи їм мовні уроки, допомогу в організації побуту та фінансову підтримку.