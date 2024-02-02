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В Японії перебуває близько 2 тис. українських біженців - посол

В Японії перебуває близько 2 тис. українських біженців - посол

Київ • УНН

 • 47632 перегляди

Близько 2 000 українських біженців наразі перебувають в Японії, рятуючись від російського вторгнення в Україну.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну близько 2,5 тис. українців виїхали до Японії. Наразі в країні перебуває близько 2 тис. українських біженців.

Про це під час брифінгу заявив Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський, передає УНН.

Деталі

Цифра тих, хто в’їхав вона приблизно 2508. Але частина українців повернулася і сьогодні важко сказати точну цифру, яка сьогодні знаходить в Японії. Ми оперуємо цифрою приблизно 2011 осіб тих, хто перебуває і, як ми розуміємо, буде продовжувати на третій рік своє перебування у зв’язку з тим, що їм просто немає куди повертатися

- сказав Корсунський.

Він наголосив, що в Японії перебуває дуже багато біженців зі східної України.

Ці люди, найімовірніше, будуть вимушені тут ще знаходиться рік, а, можливо, і довше

- додав посол.

Нагадаємо

В грудні Японія розпочала нову програму, яка визнає деяких евакуйованих, у тому числі українців, біженцями, пропонуючи їм мовні уроки, допомогу в організації побуту та фінансову підтримку. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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