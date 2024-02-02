В Японии находится около 2 тыс. украинских беженцев - посол

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину около 2,5 тыс. украинцев выехали в Японию. Сейчас в стране находится около 2 тыс. украинских беженцев.

Об этом во время брифинга заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский, передает УНН.

Детали

Цифра тех, кто въехал она примерно 2508. Но часть украинцев вернулась и сегодня трудно сказать точную цифру, которая сегодня находит в Японии. Мы оперируем цифрой примерно 2011 человек тех, кто находится и, как мы понимаем, будет продолжать на третий год свое пребывание в связи с тем, что им просто некуда возвращаться - сказал Корсунский.

Он отметил, что в Японии находится очень много беженцев из восточной Украины.

Эти люди, скорее всего, будут вынуждены здесь еще находится год, а, возможно, и дольше - добавил посол.

Напомним,

В декабре Япония начала новую программу, которая признает некоторых эвакуированных, в том числе украинцев, беженцами, предлагая им языковые уроки, помощь в организации быта и финансовую поддержку.