93% жителей Японии негативно относятся к россии - посол Украины

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
  •  142490 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
  •  174730 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
  •  152260 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  153577 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  156425 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  138832 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  149188 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  165594 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  168874 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158439 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
93% жителей Японии негативно относятся к россии - посол Украины

93% жителей Японии негативно относятся к россии - посол Украины

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 09:52  •  14279 просмотра

Read in English

Японцы негативно относятся к россии из-за ее вторжения в Украину: согласно недавнему правительственному опросу, 93% опрошенных негативно относятся к ней.

Недавние опросы в Японии показывают, что 93% населения страны негативно относятся к россии, понимая, что она делает в Украине. Об этом во время брифинга заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский, передает УНН.

Детали

"В течение двух лет уровень поддержку Украины в Японии никогда не снижался ниже 75%. Обычно опросы показывают 80-82%. Недавно правительство провело специальный опрос в Японии относительно отношения к россии. Я могу сказать, что 93% японцев негативно относятся к россии, понимая, что она делает в Украине", - сказал Корсунский.

Он подчеркнул, что за последние два года эта цифра выросла.

"Надо понимать, что многие годы отношения с россией были достаточно плотными. россия тратила невероятные средства на продвижение своих продуктов: культурных, кино, театр, балет. Сегодня все это практически не существует. Наоборот, украинцы заняли эту нишу. В японском обществе очень четко понимают кто есть кто. Просто есть поклонение перед мужеством ВСУ. Они очень поражены нашей стойкостью и именно поэтому эта поддержка существует", - добавил посол.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину около 2,5 тыс. украинцев выехали в Японию. Сейчас в стране находится около 2 тыс. украинских беженцев.

Павел Башинский

Павел Башинский

Новости МираНаши за границей
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
yaponiyaЯпония
ukrainaУкраина
93% жителів Японії негативно ставляться до росії - посол України
93% of Japanese residents have a negative attitude towards Russia - Ukrainian Ambassador
Новости по теме

93% жителей Японии негативно относятся к россии - посол Украины

Японцы негативно относятся к россии из-за ее вторжения в Украину: согласно недавнему правительственному опросу, 93% опрошенных негативно относятся к ней.

Новости Мира •   •  14279 просмотра
93% жителей Японии негативно относятся к россии - посол Украины

В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус: погибли три человека

В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего погибли водитель микроавтобуса и двое пассажиров.

Криминал и ЧП •   •  12463 просмотра
В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус: погибли три человека

В Японии находится около 2 тыс. украинских беженцев - посол

Около 2 000 украинских беженцев сейчас находятся в Японии, спасаясь от российского вторжения в Украину.

Война •   •  18055 просмотра
В Японии находится около 2 тыс. украинских беженцев - посол

В результате удара по аэродрому Бельбек погиб российский генерал Татаренко - СМИ

В результате удара по оккупированному россиянами аэродрому Бельбек, что в Крыму, вероятно, погиб российский генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Война •   •  22648 просмотра
В результате удара по аэродрому Бельбек погиб российский генерал Татаренко - СМИ

Фермеры блокируют границу между Бельгией и Нидерландами

Фермеры в Бельгии и Нидерландах блокируют пограничные переходы в знак протеста против налогов, роста расходов, дешевого импорта и бюрократии, которые негативно влияют на их отрасль.

Новости Мира •   •  18822 просмотра
Фермеры блокируют границу между Бельгией и Нидерландами

Самый масштабный контакт за пять лет: правительство, предприниматели и мэры пострадавших городов посетят Японию, чтобы говорить о послевоенном восстановлении Украины

Премьер-министр Украины и бизнес-делегация встретятся с японским правительством 19-20 февраля для подписания соглашений в сфере промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта, что поможет восстановлению Украины.

Экономика •   •  21069 просмотра
Самый масштабный контакт за пять лет: правительство, предприниматели и мэры пострадавших городов посетят Японию, чтобы говорить о послевоенном восстановлении Украины

В Кривом Роге после атаки дрона всем обесточенным снова подали свет - Минэнерго

В Кривом Роге восстановлено электроснабжение всех потребителей, обесточенных в результате атаки вражеских беспилотников на энергетические объекты.

Война •   •  21563 просмотра
В Кривом Роге после атаки дрона всем обесточенным снова подали свет - Минэнерго

россияне "случайно" сбросили еще одну авиабомбу на ВОТ Луганщины

Российский самолет 1 февраля случайно "сбросил" бомбу ФАБ-500 во временно оккупированном районе Зимогорье Луганской области.

Война •   •  19696 просмотра
россияне "случайно" сбросили еще одну авиабомбу на ВОТ Луганщины

Программа занятости для украинцев в Германии пока безуспешна: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч

Программа трудоустройства беженцев из Украины в Германии пока оказалась малоуспешной: лишь 170 000 из 840 000 беженцев были трудоустроены через три месяца после ее введения.

Наши за границей •   •  17446 просмотра
Программа занятости для украинцев в Германии пока безуспешна: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч

Европейская комиссия опоздала с началом проверки Украины на вступление в ЕС, поэтому "третья победа" Украины может быть отложена

Лидеры ЕС единогласно согласовали финансовую помощь блока Украине и преодолели очередную угрозу вето со стороны Венгрии, но процесс вступления Украины пока замедлен, поскольку страны-члены остаются настороженными относительно слишком быстрого расширения ЕС.

Политика •   •  16990 просмотра
Европейская комиссия опоздала с началом проверки Украины на вступление в ЕС, поэтому "третья победа" Украины может быть отложена