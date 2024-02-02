93% жителей Японии негативно относятся к россии - посол Украины
Киев • УНН
Японцы негативно относятся к россии из-за ее вторжения в Украину: согласно недавнему правительственному опросу, 93% опрошенных негативно относятся к ней.
Недавние опросы в Японии показывают, что 93% населения страны негативно относятся к россии, понимая, что она делает в Украине. Об этом во время брифинга заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский, передает УНН.
Детали
"В течение двух лет уровень поддержку Украины в Японии никогда не снижался ниже 75%. Обычно опросы показывают 80-82%. Недавно правительство провело специальный опрос в Японии относительно отношения к россии. Я могу сказать, что 93% японцев негативно относятся к россии, понимая, что она делает в Украине", - сказал Корсунский.
Он подчеркнул, что за последние два года эта цифра выросла.
"Надо понимать, что многие годы отношения с россией были достаточно плотными. россия тратила невероятные средства на продвижение своих продуктов: культурных, кино, театр, балет. Сегодня все это практически не существует. Наоборот, украинцы заняли эту нишу. В японском обществе очень четко понимают кто есть кто. Просто есть поклонение перед мужеством ВСУ. Они очень поражены нашей стойкостью и именно поэтому эта поддержка существует", - добавил посол.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину около 2,5 тыс. украинцев выехали в Японию. Сейчас в стране находится около 2 тыс. украинских беженцев.
93% жителей Японии негативно относятся к россии - посол Украины
Японцы негативно относятся к россии из-за ее вторжения в Украину: согласно недавнему правительственному опросу, 93% опрошенных негативно относятся к ней.
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