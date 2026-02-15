$42.990.00
90% українців проти проведення виборів без припинення вогню - Зеленський

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 90% українців проти проведення виборів без припинення вогню. Вибори можливі за умови припинення вогню на два-три місяці та внесення змін до законодавства.

90% українців проти проведення виборів без припинення вогню - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі 90% українців проти проведення виборів нового голови держави без припинення вогню. Про це він сказав в інтерв'ю Politico, пише УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що вибори можуть відбутися за умов припинення вогню на два-три місяці. Він наголосив, що першочерговою умовою є безпека.

Він підкреслив, що для організації виборів необхідні зміни до законодавства. Відповідне рішення має ухвалити парламент.

Президент висловив сподівання, що Верховна Рада зможе оперативно внести потрібні зміни. Водночас безпековий фактор залишається ключовим.

Зеленський зауважив, що проведення голосування під час активної фази війни є складним. Особливо це стосується військових і громадян за кордоном.

За словами президента, більшість українців не підтримують вибори під час війни. Він заявив, що 90% громадян виступають проти такого кроку.

Якщо комусь цікаво, що думають українці, то 90% проти, бо розуміють, що це жахливо - проводити вибори зараз, під час війни, під обстрілами. Жахливо, як голосуватимуть наші солдати, які нас захищають. Вони мають голосувати. Ми маємо їх почути. Жахливо, як голосуватимуть 8 мільйонів людей за кордоном, але вони мають обрати президента, парламент і місцеву владу

- сказав Зеленський.

Президент наголосив, що участь військових і громадян за межами країни є принциповою. Без створення належних умов забезпечити це складно.

Зеленський підкреслив, що питання виборів напряму залежить від безпекової ситуації. Остаточні рішення ухвалюватимуть з урахуванням позиції суспільства.

Ольга Розгон

