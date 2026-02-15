90% украинцев против проведения выборов без прекращения огня - Зеленский

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 14354 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 19247 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 18253 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 19718 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 52696 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 42169 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 39060 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 31210 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 29782 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 25000 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
4.1м/с
93%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кот Палмерстон, бывший главный мышелов МИД Британии, умер на Бермудских островахVideo15 февраля, 09:03 • 8120 просмотра
Офицер ВСУ сделал предложение фристайлистке Екатерине Коцар после ее выхода в финал Олимпийских игр15 февраля, 09:30 • 10642 просмотра
Обама отреагировал на расистское видео Трампа, где его с женой изобразили обезьянами15 февраля, 10:10 • 15281 просмотра
ЕС должен определить свои ключевые требования к рф до начала мирных переговоров - Каллас15 февраля, 11:01 • 10614 просмотра
В торговом центре Харькова мужчина сорвался с неработающего эскалатора15 февраля, 11:38 • 6482 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
14:11 • 14354 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 91431 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 148854 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 81704 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 98152 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Марко Рубио
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Крым
Европа
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 12852 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 21372 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 20380 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 23445 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 47920 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Хранитель
Социальная сеть

90% украинцев против проведения выборов без прекращения огня - Зеленский

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 90% украинцев против проведения выборов без прекращения огня. Выборы возможны при условии прекращения огня на два-три месяца и внесения изменений в законодательство.

90% украинцев против проведения выборов без прекращения огня - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас 90% украинцев против проведения выборов нового главы государства без прекращения огня. Об этом он сказал в интервью Politico, пишет УНН.

Подробности

Зеленский отметил, что выборы могут состояться при условии прекращения огня на два-три месяца. Он подчеркнул, что первоочередным условием является безопасность.

Он подчеркнул, что для организации выборов необходимы изменения в законодательство. Соответствующее решение должен принять парламент.

Президент выразил надежду, что Верховная Рада сможет оперативно внести нужные изменения. В то же время фактор безопасности остается ключевым.

Зеленский отметил, что проведение голосования во время активной фазы войны является сложным. Особенно это касается военных и граждан за рубежом.

По словам президента, большинство украинцев не поддерживают выборы во время войны. Он заявил, что 90% граждан выступают против такого шага.

Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90% против, потому что понимают, что это ужасно - проводить выборы сейчас, во время войны, под обстрелами. Ужасно, как будут голосовать наши солдаты, которые нас защищают. Они должны голосовать. Мы должны их услышать. Ужасно, как будут голосовать 8 миллионов человек за границей, но они должны выбрать президента, парламент и местную власть

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что участие военных и граждан за пределами страны является принципиальным. Без создания надлежащих условий обеспечить это сложно.

Зеленский подчеркнул, что вопрос выборов напрямую зависит от ситуации с безопасностью. Окончательные решения будут приниматься с учетом позиции общества.

Зеленский объяснил, как Трамп может помочь остановить агрессию рф15.02.26, 19:14 • 1150 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина