90% украинцев против проведения выборов без прекращения огня - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 90% украинцев против проведения выборов без прекращения огня. Выборы возможны при условии прекращения огня на два-три месяца и внесения изменений в законодательство.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас 90% украинцев против проведения выборов нового главы государства без прекращения огня. Об этом он сказал в интервью Politico, пишет УНН.
Подробности
Зеленский отметил, что выборы могут состояться при условии прекращения огня на два-три месяца. Он подчеркнул, что первоочередным условием является безопасность.
Он подчеркнул, что для организации выборов необходимы изменения в законодательство. Соответствующее решение должен принять парламент.
Президент выразил надежду, что Верховная Рада сможет оперативно внести нужные изменения. В то же время фактор безопасности остается ключевым.
Зеленский отметил, что проведение голосования во время активной фазы войны является сложным. Особенно это касается военных и граждан за рубежом.
По словам президента, большинство украинцев не поддерживают выборы во время войны. Он заявил, что 90% граждан выступают против такого шага.
Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90% против, потому что понимают, что это ужасно - проводить выборы сейчас, во время войны, под обстрелами. Ужасно, как будут голосовать наши солдаты, которые нас защищают. Они должны голосовать. Мы должны их услышать. Ужасно, как будут голосовать 8 миллионов человек за границей, но они должны выбрать президента, парламент и местную власть
Президент подчеркнул, что участие военных и граждан за пределами страны является принципиальным. Без создания надлежащих условий обеспечить это сложно.
Зеленский подчеркнул, что вопрос выборов напрямую зависит от ситуации с безопасностью. Окончательные решения будут приниматься с учетом позиции общества.
