90% украинцев против проведения выборов без прекращения огня - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас 90% украинцев против проведения выборов нового главы государства без прекращения огня. Об этом он сказал в интервью Politico, пишет УНН.

Зеленский отметил, что выборы могут состояться при условии прекращения огня на два-три месяца. Он подчеркнул, что первоочередным условием является безопасность.

Он подчеркнул, что для организации выборов необходимы изменения в законодательство. Соответствующее решение должен принять парламент.

Президент выразил надежду, что Верховная Рада сможет оперативно внести нужные изменения. В то же время фактор безопасности остается ключевым.

Зеленский отметил, что проведение голосования во время активной фазы войны является сложным. Особенно это касается военных и граждан за рубежом.

По словам президента, большинство украинцев не поддерживают выборы во время войны. Он заявил, что 90% граждан выступают против такого шага.

Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90% против, потому что понимают, что это ужасно - проводить выборы сейчас, во время войны, под обстрелами. Ужасно, как будут голосовать наши солдаты, которые нас защищают. Они должны голосовать. Мы должны их услышать. Ужасно, как будут голосовать 8 миллионов человек за границей, но они должны выбрать президента, парламент и местную власть