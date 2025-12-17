$42.180.06
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 14740 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 13027 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 13637 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 15843 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 18664 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 17061 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27165 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 45971 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 38241 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
87 бойових зіткнень за добу: ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках

Київ • УНН

 • 76 перегляди

З початку доби відбулося 87 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, здійснивши 60 обстрілів та авіаудари.

87 бойових зіткнень за добу: ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках

З початку цієї доби відбулося 87 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог здійснив 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій російських окупантів не зафіксовано.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік населеного пункту Чернещина. Один бій триває.

Три ворожі атаки відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Серебрянки, Сіверська та Переїзного, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку сьогодні боєзіткнень не фіксувалось.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки і Софіївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки противника. Бої тривають у восьми локаціях.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Солодке, Привільне, Красногірське та у бік Добропілля. Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів, чотири боєзіткнення тривають.

Авіаударів зазнали населені пункти Підгаврилівка та Братське.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили шість атак окупантів в районах Гуляйполя та у бік Варварівки, ще два бойових зіткнення триває. Авіація противника завдала ударів по населеному пункту Святопетрівка.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі намагались наступати у районі Плавнів.

Авіація російських терористів завдала ударів керованими бомбами по цивільних об’єктах у Запоріжжі та селищі Кушугум.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Ще мінус 1730 окупантів і шість танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога17.12.25, 11:00 • 2586 переглядiв

Антоніна Туманова

