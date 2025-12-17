87 бойових зіткнень за добу: ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках
З початку доби відбулося 87 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, здійснивши 60 обстрілів та авіаудари.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог здійснив 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.
На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій російських окупантів не зафіксовано.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік населеного пункту Чернещина. Один бій триває.
Три ворожі атаки відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Серебрянки, Сіверська та Переїзного, ще одне боєзіткнення триває.
На Краматорському напрямку сьогодні боєзіткнень не фіксувалось.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки і Софіївки.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки противника. Бої тривають у восьми локаціях.
На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Солодке, Привільне, Красногірське та у бік Добропілля. Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів, чотири боєзіткнення тривають.
Авіаударів зазнали населені пункти Підгаврилівка та Братське.
З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили шість атак окупантів в районах Гуляйполя та у бік Варварівки, ще два бойових зіткнення триває. Авіація противника завдала ударів по населеному пункту Святопетрівка.
На Оріхівському напрямку окупанти двічі намагались наступати у районі Плавнів.
Авіація російських терористів завдала ударів керованими бомбами по цивільних об’єктах у Запоріжжі та селищі Кушугум.
На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
