87 боевых столкновений за сутки: враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях

С начала этих суток произошло 87 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг совершил 60 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Лиман, Отрадное, Долгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении в настоящее время наступательных действий российских оккупантов не зафиксировано.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новодяное, Колодези, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина. Один бой продолжается.

Три вражеские атаки отбили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Серебрянки, Северска и Переездного, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении сегодня боестолкновений не фиксировалось.

На Константиновском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 23 атаки противника. Бои продолжаются в восьми локациях.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Солодкое, Привольное, Красногорское и в сторону Доброполья. Силы обороны отбили пять вражеских штурмов, четыре боестолкновения продолжаются.

Авиаудары получили населенные пункты Подгавриловка и Братское.

С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили шесть атак оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону Варваровки, еще два боевых столкновения продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенному пункту Святопетровка.

На Ореховском направлении оккупанты дважды пытались наступать в районе Плавней.

Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми бомбами по гражданским объектам в Запорожье и поселке Кушугум.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

