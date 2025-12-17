87 боевых столкновений за сутки: враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 4592 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 15788 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 13637 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 14215 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 16286 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 18907 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 17239 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27255 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46093 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 38390 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.6м/с
87%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 24995 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 15172 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 25076 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto09:06 • 10401 просмотра
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА10:06 • 6474 просмотра
публикации
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 15802 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 25207 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 40532 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 55025 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 56337 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Джорджия Мелони
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Купянск
Одесская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 3320 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 15272 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 53863 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 71097 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 70525 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

87 боевых столкновений за сутки: враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях

Киев • УНН

 • 456 просмотра

С начала суток произошло 87 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, совершив 60 обстрелов и авиаудары.

87 боевых столкновений за сутки: враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях

С начала этих суток произошло 87 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг совершил 60 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Лиман, Отрадное, Долгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении в настоящее время наступательных действий российских оккупантов не зафиксировано.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новодяное, Колодези, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина. Один бой продолжается.

Три вражеские атаки отбили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Серебрянки, Северска и Переездного, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении сегодня боестолкновений не фиксировалось.

На Константиновском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 23 атаки противника. Бои продолжаются в восьми локациях.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Солодкое, Привольное, Красногорское и в сторону Доброполья. Силы обороны отбили пять вражеских штурмов, четыре боестолкновения продолжаются.

Авиаудары получили населенные пункты Подгавриловка и Братское.

С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили шесть атак оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону Варваровки, еще два боевых столкновения продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенному пункту Святопетровка.

На Ореховском направлении оккупанты дважды пытались наступать в районе Плавней.

Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми бомбами по гражданским объектам в Запорожье и поселке Кушугум.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Еще минус 1730 оккупантов и шесть танков: Генштаб обновил данные о потерях врага17.12.25, 11:00 • 2608 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Запорожье