Еще минус 1730 оккупантов и шесть танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки потери российских оккупантов возросли на 1730 человек, достигнув около 1 192 350 военных. Уничтожены также тысячи единиц военной техники, включая 11 427 танков и 23 758 боевых бронированных машин.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 192 350 (+1 730) человек;
- танков – 11 427 (+6);
- боевых бронированных машин – 23 758 (+21);
- артиллерийских систем – 35 205 (+33);
- РСЗО – 1 571 (+1);
- средств ПВО – 1 262 (+1);
- самолетов – 432 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 386 (+167);
- крылатых ракет – 4 073 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 361 (+179);
- специальной техники – 4 027 (+1).
