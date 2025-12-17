$42.180.06
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в РФ и других объектов оккупантов
07:35 • 4202 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 5344 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 19432 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 39258 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 33642 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 35576 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 30889 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 28294 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 28818 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
Еще минус 1730 оккупантов и шесть танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 168 просмотра

За минувшие сутки потери российских оккупантов возросли на 1730 человек, достигнув около 1 192 350 военных. Уничтожены также тысячи единиц военной техники, включая 11 427 танков и 23 758 боевых бронированных машин.

Еще минус 1730 оккупантов и шесть танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину выросли за минувшие сутки на 1730 человек и достигли уже около 1 192 350 человек и тысяч единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 192 350 (+1 730) человек;
    • танков – 11 427 (+6);
      • боевых бронированных машин – 23 758 (+21);
        • артиллерийских систем – 35 205 (+33);
          • РСЗО – 1 571 (+1);
            • средств ПВО – 1 262 (+1);
              • самолетов – 432 (+0);
                • вертолетов – 347 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 386 (+167);
                    • крылатых ракет – 4 073 (+0);
                      • кораблей/катеров – 28 (+0);
                        • подводных лодок – 2 (+0);
                          • автомобильной техники и автоцистерн – 70 361 (+179);
                            • специальной техники – 4 027 (+1).

                              Юлия Шрамко

