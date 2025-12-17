Еще минус 1730 оккупантов и шесть танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину выросли за минувшие сутки на 1730 человек и достигли уже около 1 192 350 человек и тысяч единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 192 350 (+1 730) человек;

танков – 11 427 (+6);

боевых бронированных машин – 23 758 (+21);

артиллерийских систем – 35 205 (+33);

РСЗО – 1 571 (+1);

средств ПВО – 1 262 (+1);

самолетов – 432 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 386 (+167);

крылатых ракет – 4 073 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 70 361 (+179);

специальной техники – 4 027 (+1).

