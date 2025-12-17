$42.180.06
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 3930 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 5076 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 19284 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
16 грудня, 16:20 • 39124 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 33569 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рф
16 грудня, 15:35 • 35531 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 30865 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 28280 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 28804 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
Ще мінус 1730 окупантів і шість танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 90 перегляди

За минулу добу втрати російських окупантів зросли на 1730 осіб, досягнувши близько 1 192 350 військових. Знищено також тисячі одиниць військової техніки, включаючи 11 427 танків та 23 758 бойових броньованих машин.

Ще мінус 1730 окупантів і шість танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну зросли за минулу добу на 1730 осіб і сягнули вже близько 1 192 350 осіб та тисяч одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.25 орієнтовно становили:

  • особового складу – близько 1 192 350 (+1 730) осіб;
    • танків – 11 427 (+6);
      • бойових броньованих машин – 23 758 (+21);
        • артилерійських систем – 35 205 (+33);
          • РСЗВ – 1 571 (+1);
            • засобів ППО – 1 262 (+1);
              • літаків – 432 (+0);
                • гелікоптерів – 347 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 386 (+167);
                    • крилатих ракет – 4 073 (+0);
                      • кораблів/катерів – 28 (+0);
                        • підводних човнів – 2 (+0);
                          • автомобільної техніки та автоцистерн – 70 361 (+179);
                            • спеціальної техніки – 4 027 (+1).

                              Кількість боїв на фронті за добу різко зросла, Покровський напрямок - найгарячіший: карта від Генштабу

                              Юлія Шрамко

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна