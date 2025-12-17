Ще мінус 1730 окупантів і шість танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну зросли за минулу добу на 1730 осіб і сягнули вже близько 1 192 350 осіб та тисяч одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.25 орієнтовно становили:

особового складу – близько 1 192 350 (+1 730) осіб;

танків – 11 427 (+6);

бойових броньованих машин – 23 758 (+21);

артилерійських систем – 35 205 (+33);

РСЗВ – 1 571 (+1);

засобів ППО – 1 262 (+1);

літаків – 432 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 386 (+167);

крилатих ракет – 4 073 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 70 361 (+179);

спеціальної техніки – 4 027 (+1).

