Ще мінус 1730 окупантів і шість танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За минулу добу втрати російських окупантів зросли на 1730 осіб, досягнувши близько 1 192 350 військових. Знищено також тисячі одиниць військової техніки, включаючи 11 427 танків та 23 758 бойових броньованих машин.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.25 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 1 192 350 (+1 730) осіб;
- танків – 11 427 (+6);
- бойових броньованих машин – 23 758 (+21);
- артилерійських систем – 35 205 (+33);
- РСЗВ – 1 571 (+1);
- засобів ППО – 1 262 (+1);
- літаків – 432 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 386 (+167);
- крилатих ракет – 4 073 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 361 (+179);
- спеціальної техніки – 4 027 (+1).
