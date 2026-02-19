848 українців загинули через пожежі з початку опалювального сезону
Київ • УНН
З початку опалювального сезону в Україні 848 людей, включаючи 23 дітей, загинули внаслідок 10 578 пожеж у житлових будинках. Ще 783 особи, серед яких 93 дитини, отримали травми.
В Україні 848 людей загинули під час пожеж з початку опалювального сезону, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.
848 людей, а серед них 23 дітей - саме стільки життів забрали пожежі з початку опалювального сезону в Україні
Деталі
За цей період, за даними ДСНС, виникло 10 578 займань у будинках та спорудах житлового призначення.
"За сухими цифрами - зруйновані оселі, обгорілі стіни, чорний дим і порожні вікна", - вказали у ДСНС.
Як вказано, ще 783 людини постраждали, у тому числі 93 дитини.
"Кожна з цих історій - це біль родин, страх у дитячих очах, тривога, що залишиться назавжди", - зазначили у ДСНС.
За даними ДСНС, "основні причини пожеж звучать буденно, але наслідки - трагічні":
- понад 3,5 тис. пожежі сталися через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок;
- понад 3 тис. - через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей;
- понад 2,5 тис. - через необережне поводження з вогнем.
