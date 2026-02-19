848 українців загинули через пожежі з початку опалювального сезону

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 452 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 1574 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 2304 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 11420 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 12213 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 21972 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 23505 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 24143 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23311 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18003 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.3м/с
70%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рф почали ідеологічну обробку "білих комірців" - ЦПД19 лютого, 05:31 • 15459 перегляди
Генштаб: російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА за добу 18 лютого19 лютого, 05:44 • 10206 перегляди
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo19 лютого, 08:18 • 15326 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 18248 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 13216 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 3196 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 11420 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28 • 21972 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 18361 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 38430 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джеффрі Епштайн
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 7934 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 13318 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 22173 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 30242 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 31355 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Північний потік

848 українців загинули через пожежі з початку опалювального сезону

Київ • УНН

 • 384 перегляди

З початку опалювального сезону в Україні 848 людей, включаючи 23 дітей, загинули внаслідок 10 578 пожеж у житлових будинках. Ще 783 особи, серед яких 93 дитини, отримали травми.

848 українців загинули через пожежі з початку опалювального сезону

В Україні 848 людей загинули під час пожеж з початку опалювального сезону, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

848 людей, а серед них 23 дітей - саме стільки життів забрали пожежі з початку опалювального сезону в Україні

- повідомили у ДСНС.

Деталі

За цей період, за даними ДСНС, виникло 10 578 займань у будинках та спорудах житлового призначення.

"За сухими цифрами - зруйновані оселі, обгорілі стіни, чорний дим і порожні вікна", - вказали у ДСНС.

Як вказано, ще 783 людини постраждали, у тому числі 93 дитини.

"Кожна з цих історій - це біль родин, страх у дитячих очах, тривога, що залишиться назавжди", - зазначили у ДСНС.

За даними ДСНС, "основні причини пожеж звучать буденно, але наслідки - трагічні":

  • понад 3,5 тис. пожежі сталися через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок;
    • понад 3 тис. - через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей;
      • понад 2,5 тис. - через необережне поводження з вогнем.

        На Дніпропетровщині загинули троє дітей під час пожежі в приватному будинку14.02.26, 20:36 • 5239 переглядiв

        Юлія Шрамко

        СуспільствоЗдоров'я
        Нерухомість
        Опалення
        Електроенергія
        Державна служба України з надзвичайних ситуацій
        Україна