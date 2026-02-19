$43.290.03
Эксклюзив
15:01 • 556 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 1762 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 2456 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 11516 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 12270 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 22029 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
09:20 • 23527 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24159 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 23323 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18014 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 3286 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 11516 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
11:28 • 22029 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 18431 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 38466 просмотра
848 украинцев погибли из-за пожаров с начала отопительного сезона

Киев • УНН

 • 426 просмотра

С начала отопительного сезона в Украине 848 человек, включая 23 детей, погибли в результате 10 578 пожаров в жилых домах. Еще 783 человека, среди которых 93 ребенка, получили травмы.

848 украинцев погибли из-за пожаров с начала отопительного сезона

В Украине 848 человек погибли во время пожаров с начала отопительного сезона, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

848 человек, а среди них 23 ребенка - именно столько жизней унесли пожары с начала отопительного сезона в Украине

- сообщили в ГСЧС.

Детали

За этот период, по данным ГСЧС, возникло 10 578 возгораний в домах и сооружениях жилого назначения.

"За сухими цифрами - разрушенные дома, обгоревшие стены, черный дым и пустые окна", - указали в ГСЧС.

Как указано, еще 783 человека пострадали, в том числе 93 ребенка.

"Каждая из этих историй - это боль семей, страх в детских глазах, тревога, которая останется навсегда", - отметили в ГСЧС.

По данным ГСЧС, "основные причины пожаров звучат обыденно, но последствия - трагичны":

  • более 3,5 тыс. пожаров произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электроустановок;
    • более 3 тыс. - из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей;
      • более 2,5 тыс. - из-за неосторожного обращения с огнем.

        В Днепропетровской области погибли трое детей во время пожара в частном доме14.02.26, 20:36 • 5239 просмотров

        Юлия Шрамко

        ОбществоЗдоровье
        Недвижимость
        Отопление
        Электроэнергия
        Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
        Украина