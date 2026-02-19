848 украинцев погибли из-за пожаров с начала отопительного сезона
Киев • УНН
С начала отопительного сезона в Украине 848 человек, включая 23 детей, погибли в результате 10 578 пожаров в жилых домах. Еще 783 человека, среди которых 93 ребенка, получили травмы.
В Украине 848 человек погибли во время пожаров с начала отопительного сезона, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.
848 человек, а среди них 23 ребенка - именно столько жизней унесли пожары с начала отопительного сезона в Украине
Детали
За этот период, по данным ГСЧС, возникло 10 578 возгораний в домах и сооружениях жилого назначения.
"За сухими цифрами - разрушенные дома, обгоревшие стены, черный дым и пустые окна", - указали в ГСЧС.
Как указано, еще 783 человека пострадали, в том числе 93 ребенка.
"Каждая из этих историй - это боль семей, страх в детских глазах, тревога, которая останется навсегда", - отметили в ГСЧС.
По данным ГСЧС, "основные причины пожаров звучат обыденно, но последствия - трагичны":
- более 3,5 тыс. пожаров произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электроустановок;
- более 3 тыс. - из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей;
- более 2,5 тыс. - из-за неосторожного обращения с огнем.
