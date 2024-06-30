8 мирних жителів загинули, 14 отримали поранення внаслідок російських обстрілів у Донецькій області
Київ • УНН
За минулу добу в Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів загинули 8 мирних мешканців та 14 - отримали поранення.
За минулу добу на Донеччині окупанти вбили 8 людей та поранили 14 осіб. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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29 червня внаслідок обстрілів терористичної країни, на жаль, загинули 8 мирних жителів Донеччини. Найбільше жертв у Зарічному – 3 людини. Також загиблі є в Нью-Йорку, Курахівці, Костянтинівці, Північному та Слов'янську, де було вбито по одній людині.
Крім того, за добу поранення отримали ще 14 жителів області.
Зауважимо, що загальна кількість жертв російської агресії в регіоні подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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