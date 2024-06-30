8 мирных жителей погибли, 14 получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области

За минувшие сутки в Донецкой области оккупанты убили 8 человек и ранили 14 человек. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

29 июня в результате обстрелов террористической страны, к сожалению, погибли 8 мирных жителей Донецкой области. Больше всего жертв в Заречном - 3 человека. Также погибшие есть в Нью-Йорке, Кураховке, Константиновке, Северном и Славянске, где было убито по одному человеку.

Кроме того, за сутки ранения получили еще 14 жителей области.

Заметим, что общее количество жертв российской агрессии в регионе подано без учета Мариуполя и Волновахи.

В Донецкой области вражеский обстрел повредил и разрушил производственные помещения шахты в Селидово