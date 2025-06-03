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75 зі 112 дронів знешкодили над Україною під час нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 932 перегляди

Уночі 3 червня росія атакувала Україну 112 ударними БпЛА, у тому числі типу Shahed. ППО знешкодила 75 ворожих безпілотників на сході, півдні та півночі країни, але зафіксовано влучання в 11 локаціях.

75 зі 112 дронів знешкодили над Україною під час нічної атаки рф

росія вночі запустила по Україні 112 безпілотників, знешкоджено 75 з них, у тому числі 60 - збито, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 червня ворог атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму;

"Основні напрямки повітряного удару - Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 60 - збито вогневими засобами ураження, 15 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях", - сказано у повідомленні.

5 людей постраждали від нічної атаки дронів рф на Одесу: показали наслідки03.06.25, 08:42 • 2580 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Донецька область
Сумська область
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Одеська область
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Військово-повітряні сили України
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