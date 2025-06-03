75 зі 112 дронів знешкодили над Україною під час нічної атаки рф
Київ • УНН
Уночі 3 червня росія атакувала Україну 112 ударними БпЛА, у тому числі типу Shahed. ППО знешкодила 75 ворожих безпілотників на сході, півдні та півночі країни, але зафіксовано влучання в 11 локаціях.
росія вночі запустила по Україні 112 безпілотників, знешкоджено 75 з них, у тому числі 60 - збито, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 червня ворог атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму;
"Основні напрямки повітряного удару - Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина", - ідеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 60 - збито вогневими засобами ураження, 15 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях", - сказано у повідомленні.
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