75 зі 112 дронів знешкодили над Україною під час нічної атаки рф

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“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу 30 травня, 14:15 • 388003 перегляди