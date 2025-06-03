75 из 112 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф

россия ночью запустила по Украине 112 беспилотников, обезврежено 75 из них, в том числе 60 - сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 3 июня враг атаковал 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма;

"Основные направления воздушного удара - Черниговщина, Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Одесская область и Донетчина", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 60 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях", - сказано в сообщении.

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