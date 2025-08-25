5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника

За фактом подій у Криворізькому районі на Дніпропетровщині, де чоловік вчинив підпал, напад з ножем і поранив у тому числі рятувальників, а потім нападника застрелили, відкрито п’ять кримінальних проваджень, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Що сталося

24 серпня у Криворізькому районі 42-річний чоловік здійснив підпал, нападав з ножем на місцевих жителів, рятувальників ДСНС та працівників поліції. Для припинення протиправних дій поліцейські застосували стосовно порушника вогнепальну зброю - чоловік загинув на місці.

Дії поліції

Як вказали у поліції, усі обставини події будуть встановлені під час досудового розслідування, у рамках відкритих кримінальних проваджень.

За замах на умисне вбивство 75-річного чоловіка – батька нападника – відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За спричинення ножових поранень трьом людям, серед яких двоє рятувальників ДСНС – за ч. 1 ст. 125 ККУ.

За фактом підпалу складського приміщення внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 ККУ.

За фактами посягання на життя працівників поліції внесені відомості до ЄРДР за ст. 348 ККУ.

Також ДБР внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

