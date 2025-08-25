5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
06:07 • 378 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 1870 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 3436 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 18717 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 36360 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 36903 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 34885 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 47475 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 80760 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 64445 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.9м/с
65%
749мм
Популярнi новини
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 6794 перегляди
Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінахVideo24 серпня, 22:14 • 7156 перегляди
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф24 серпня, 22:39 • 7930 перегляди
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та пораненіPhoto24 серпня, 23:11 • 7050 перегляди
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo00:29 • 4894 перегляди
Публікації
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07 • 350 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 1832 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 47459 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 80745 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 48082 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марк Карні
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Угорщина
Канада
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 46600 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 31945 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 32638 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 35406 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 41176 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Крилата ракета
Twitter
Шахед-136

5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень за фактом подій у Криворізькому районі. 42-річний чоловік здійснив підпал та напав з ножем на людей, загинувши від пострілів поліції.

5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника

За фактом подій у Криворізькому районі на Дніпропетровщині, де чоловік вчинив підпал, напад з ножем і поранив у тому числі рятувальників, а потім нападника застрелили, відкрито п’ять кримінальних проваджень, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Що сталося

24 серпня у Криворізькому районі 42-річний чоловік здійснив підпал, нападав з ножем на місцевих жителів, рятувальників ДСНС та працівників поліції. Для припинення протиправних дій поліцейські застосували стосовно порушника вогнепальну зброю - чоловік загинув на місці.

Дії поліції

Як вказали у поліції, усі обставини події будуть встановлені під час досудового розслідування, у рамках відкритих кримінальних проваджень.

За замах на умисне вбивство 75-річного чоловіка – батька нападника – відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За спричинення ножових поранень трьом людям, серед яких двоє рятувальників ДСНС – за ч. 1 ст. 125 ККУ.

За фактом підпалу складського приміщення внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 ККУ.

За фактами посягання на життя працівників поліції внесені відомості до ЄРДР за ст. 348 ККУ.

Також ДБР внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

На Дніпропетровщині чоловік із ножем поранив рятувальників: зловмисника застрелила поліція24.08.25, 21:55 • 3042 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Кривий Ріг