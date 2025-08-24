На Дніпропетровщині чоловік із ножем поранив рятувальників: зловмисника застрелила поліція
Київ • УНН
У Криворізькому районі 42-річний чоловік напав із ножем на п'ятьох людей, включаючи рятувальників ДСНС. Поліція застосувала вогнепальну зброю, внаслідок чого нападник загинув на місці.
У Криворізькому районі 42-річний чоловік напав із ножем на кількох людей, серед яких були рятувальники ДСНС. Внаслідок події постраждали п’ятеро осіб. Правоохоронці застосували вогнепальну зброю проти нападника, в результаті чого він загинув. Про це пише УНН із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
Деталі
Як повідомили у поліції, інцидент стався 24 серпня близько 16:00 на полі у Карпівській громаді. За попередньою інформацією, місцевий житель завдав ножові поранення двом жінкам, після чого підпалив сіно. Пожежа почала поширюватися та створила загрозу життю людей.
Коли на місце прибули рятувальники ДСНС, чоловік напав на них із ножем — один отримав поранення, інший тілесні ушкодження. Згодом зловмисник накинувся і на свого батька.
Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув
Внаслідок поранень зловмисник загинув на місці. Слідчі встановлюють усі обставини події, триває службове розслідування, повідомлено ДБР.
Житель Дніпра "мінував" заклади освіти в ЄС: деталі міжнародного розслідування22.07.25, 15:48 • 2630 переглядiв