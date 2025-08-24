На Дніпропетровщині чоловік із ножем поранив рятувальників: зловмисника застрелила поліція

$41.220.00
47.980.00
ukru
13:49 • 9222 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 18159 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 28093 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 26607 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 35027 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 70546 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 60451 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 32923 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56030 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35227 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
78%
747мм
Популярнi новини
лукашенко "привітав" Україну з Днем незалежності: цинічно побажав "знайти відповідь на виклики"Photo24 серпня, 09:09 • 15489 перегляди
Карні про війну проти України: переживаємо вирішальний момент, міжнародна підтримка має посилитися 24 серпня, 09:46 • 12371 перегляди
російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула24 серпня, 09:59 • 17338 перегляди
Канада виділить понад 1 млрд доларів на постачання дронів, боєприпасів Україні - прем’єр Карні 24 серпня, 10:14 • 13059 перегляди
Надзвичайна ситуація в Єревані: російський винищувач врізався у міську інфраструктуру13:30 • 14743 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 35027 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 70546 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 42296 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 55795 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 43011 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 42762 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 28442 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 29401 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 32010 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 38256 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Twitter
Facebook
Instagram

На Дніпропетровщині чоловік із ножем поранив рятувальників: зловмисника застрелила поліція

Київ • УНН

 • 4 перегляди

У Криворізькому районі 42-річний чоловік напав із ножем на п'ятьох людей, включаючи рятувальників ДСНС. Поліція застосувала вогнепальну зброю, внаслідок чого нападник загинув на місці.

На Дніпропетровщині чоловік із ножем поранив рятувальників: зловмисника застрелила поліція

У Криворізькому районі 42-річний чоловік напав із ножем на кількох людей, серед яких були рятувальники ДСНС. Внаслідок події постраждали п’ятеро осіб. Правоохоронці застосували вогнепальну зброю проти нападника, в результаті чого він загинув. Про це пише УНН із посиланням на поліцію Дніпропетровської області

Деталі

Як повідомили у поліції, інцидент стався 24 серпня близько 16:00 на полі у Карпівській громаді. За попередньою інформацією, місцевий житель завдав ножові поранення двом жінкам, після чого підпалив сіно. Пожежа почала поширюватися та створила загрозу життю людей.

Коли на місце прибули рятувальники ДСНС, чоловік напав на них із ножем — один отримав поранення, інший тілесні ушкодження. Згодом зловмисник накинувся і на свого батька.

Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув

- зазначили в поліції.

Внаслідок поранень зловмисник загинув на місці. Слідчі встановлюють усі обставини події, триває службове розслідування, повідомлено ДБР.

Житель Дніпра "мінував" заклади освіти в ЄС: деталі міжнародного розслідування22.07.25, 15:48 • 2630 переглядiв

Вероніка Марченко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Кривий Ріг