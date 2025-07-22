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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Житель Дніпра "мінував" заклади освіти в ЄС: деталі міжнародного розслідування

Київ • УНН

 • 962 перегляди

Українські поліцейські спільно з іноземними колегами встановили мешканця Дніпра, який надсилав неправдиві повідомлення про замінування освітніх закладів та центрів дозвілля в Чехії, Словаччині та Латвії. Йому оголошено підозру за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Житель Дніпра "мінував" заклади освіти в ЄС: деталі міжнародного розслідування

Українські поліцейські спільно з іноземними колегами в рамках міжнародного розслідування встановили мешканця Дніпра, який здійснив низку завідомо неправдивих повідомлень про замінування освітніх закладів, а також центрів дозвілля на території зазначених країн. Чоловіку оголошено підозру. Про це повідомляє Нацполіція України, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють правоохоронці, кіберфахівці викрили молодика, причетного до розсилання неправдивих повідомлень про мінування.

До розслідування також були залучені правоохоронні органи Чехії, Словаччини та Латвії. Із вересня 2024 року поліція країн ЄС регулярно отримувала електронні листи з погрозами щодо замінування закладів освіти та центрів дозвілля. У ході спеціальної міжнародної спецоперації вдалося встановити особу, яка причетна до надсилання таких повідомлень. Ним виявився мешканець Дніпра 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українські поліцейські спільно з колегами з Чеської Республіки та Словаччини у складі Спільної слідчої групи (JIT) провели ряд обшуків та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та цифрові носії інформації.

Наразі слідчі оголосили фігуранту підозру за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України 

- додали в поліції.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань затримали головного державного інспектора Головного управління Державної податкової служби України у Хмельницькій області в момент одержання хабаря. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
Національна поліція України
Латвія
Європейський Союз
Чехія
Словаччина
Україна
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